Adelsheim/Osterburken. (RNZ) Am Mittwoch, 2. September, werden im Eckenbergtunnel in Adelsheim notwendige Wartungsarbeiten durchgeführt. Daher ist der Tunnel an diesem Tag von 8 bis voraussichtlich 18 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.

Aus Richtung Seckach erfolgt die Umleitung über die L519 Adelsheim – B292 Osterburken. Die Umleitung aus Richtung A81 nach Buchen erfolgt über die L1095 Osterburken – L582 Bofsheim – Buchen.

Die Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis für die Maßnahme gebeten.