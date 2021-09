Das Adelsheimer Kulturzentrum war der passende Ort für den offenen Austausch am Donnerstag, bei dem kulturinteressierte Bürger, Stadträte und Wolfram Bernhardt Weichen stellen konnten, um das Kulturangebot in der Stadt zu beleben und zu erweitern. Foto: J. Casel

Adelsheim. (joc) Ohne Kultur ist das Leben um einiges ärmer! Dieser Ansicht sind auch die 21 Adelsheimer Bürgerinnen und Bürger, die sich am Donnerstag zum offenen Austausch im Kulturzentrum einfanden, um dem ins Wanken geratenen kulturellen Angebot innerhalb der Stadt ein neues organisatorisches Fundament zu geben. Und das gelang sehr gut, denn nach einem intensiven Meinungsaustausch konnten an diesem Abend sogar schon Weichenstellungen vorgenommen werden, die eine gute Basis bilden, dass Adelsheim auch in Zukunft – neben den kulturellen Veranstaltungen der örtlichen Vereine – der Bevölkerung ein breit gefächertes kulturelles Angebot präsentieren kann.

So meldeten sich am Donnerstag spontan zehn Kulturinteressierte, die den neuen federführenden Kulturausschuss der Stadt bilden werden. Darunter auch Herbert Lang, ein gebürtiger Adelsheimer, der seit Kurzem wieder in seiner Heimatstadt lebt. Lang hat Musik studiert, verfügt in diesem Bereich über einen großen Erfahrungsschatz und hat selbst schon wiederholt Tourneen organisiert.

Adelsheims Bürgermeister Wolfram Bernhardt freute sich eingangs über die gute Resonanz der Veranstaltung, über Bürgerinnen und Bürger, denen das kulturelle Leben in Adelsheim am Herzen liegt. Leider sei die Jugend heute nicht vertreten, zeigte sich Bernhardt in diesem Punkt enttäuscht. Der offene Austausch, so das Stadtoberhaupt weiter, sei das Ergebnis der letzten Sitzung des (alten) Kulturausschusses, dies mit dem Ziel, neue Impulse für die Kultur in der Baulandstadt zu setzen.

Nach einem kurzen Blick auf die Anfänge des kulturellen Wirkens in Adelsheim und die aktuelle Situation stieg man auch schon in die Diskussion ein. Dabei wurde recht schnell deutlich, dass die Teilnehmer mehr wollen als (nur) die Wiederbelebung von Veranstaltungen mit klassischer Musik. Adelheid Sperle: "Wir wollen alle kulturellen Bereiche abdecken!" Heide Lochmann: "Es geht uns um die Verbreiterung des kulturellen Angebots in der Stadt." Bernd Jaschek: "Nur Klassik ist einfach zu wenig. Wir möchten ein vielfältiges kulturelles Angebot, das auch die Jugendlichen anspricht." Herbert Lang: "Dazu könnte zum Beispiel ein Open-Air-Konzert gehören." Dr. Dirk Altmeppen: "Kabarett wäre auch sehr schön."

Die finanzielle Seite ist dabei offensichtlich nicht das Problem. Bürgermeister Bernhardt sagte, dass die Stadt ein Kultur-Budget habe. Neuer Spielraum ergebe sich zudem durch die Inge-Bertin-Stiftung, die es sich zum Ziel gesetzt hat, die Kultur in Adelsheim zu fördern.

Dies bekräftigte im Anschluss auch Stadträtin Heide Lochmann. Sie brachte die größte Herausforderung auf den Punkt: "Im finanziellen Bereich gibt es keine Probleme, das Problem ist das Organisatorische! Die Organisation muss in einer Hand liegen."

Heide Lochmann sprach sich in diesem Zusammenhang für einen Kulturausschuss aus, der allerdings neu zusammengestellt werden sollte. Das sahen auch weitere Teilnehmer so. Siegfried Karrer: "Es muss ein Gremium sein, alles andere macht keinen Sinn!"

Wolfram Bernhardt sagte hierzu: "Jeder, der Interesse hat, ist berufen mitzumachen." Ein Appell, der gleich auf fruchtbaren Boden stieß: Ein Glücksfall für die neuen Kulturträger in Adelsheim könnte Herbert Lang werden: "Ich würde hier gerne mitarbeiten!" Der studierte Musikwissenschaftler lebt jetzt wieder in seiner Heimatstadt Adelsheim. Er ist selbst Musiker, hat bereits in renommierten Orchestern gearbeitet und verfügt über ein großes kulturelles Netzwerk. Nachdem er seine Bereitschaft zur Mitwirkung erklärt hatte, brandete bei den Teilnehmern des Austauschs Begeisterung auf.

Schnell meldeten sich weitere Kulturfreunde. Sie sollen den neuen Adelsheimer Kulturausschuss bilden, der das künftige Programm vorbereiten und organisieren wird. Hinzu sollen noch – da waren sich am Donnerstag alle einig – Vertreter des Jugendhauses Adelsheim kommen, denn man möchte auf jeden Fall ein kulturelles Programm zusammenstellen, das auch die Jugend anspricht.

Als kultureller Ansprechpartner bei der Stadt wird der Bürgermeister zur Verfügung stehen, wie er am Donnerstag bekräftigte. Außerdem werde die Stadt bei der Ausrichtung von Veranstaltungen natürlich unterstützend wirken, so Bernhardt. So etwa bei der Bestuhlung durch den Bauhof, der Werbung oder der kostenlosen Bereitstellung der Räumlichkeiten.

Und wie geht es nach dem erfolgreichen Auftakt jetzt im weiten Feld der Organisation weiter? Wolfram Bernhardt: "Wir müssen am Ball bleiben! Ziel ist es, dass der neue Kulturausschuss im Oktober erstmals tagen wird. Und ich glaube, dass es jetzt ein realistisches Ziel ist, dass wir im Herbst 2022 ein attraktives und breit gefächertes Kulturprogramm präsentieren können!"