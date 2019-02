Die Obere Eckenbergstraße wird zur Einbahnstraße, weil die halbe Straße noch zum Baufeld (rosa) gehört. In der Baron-Carl-Straße und der Mittleren Eckenbergstraße gilt zum Teil absolutes Halteverbot (rot). Parkmöglichkeiten gibt es westlich der bestehenden Halle (lila). Eltern, die ihre Kinder mit dem Pkw abholen, sollen in folgenden Bereichen warten: Mittlere Eckenbergstraße, Gottlieb-Gräf-Straße und Obere Eckenbergstraße westlich des Magdeburger Wegs.

Adelsheim. (er) Bürgermeister Klaus Gramlich, Stadtbaumeister Stefan Funk, Architekt Bertold Nohé und Thomas Funk von der Baufirma Heizmann erklärten bei einer Informationsveranstaltung den Ablauf der Bautätigkeiten an der neuen Sport- und Kulturhalle und die damit einhergehenden Verkehrsregelungen. Ab Montag, 25. Februar, wird die Baufirma mit dem Erdaushub beginnen.

Während der Bauphase, die voraussichtlich bis Ende 2020 dauert, ist mit Beeinträchtigungen im Bereich der Baustelle und der angrenzenden Straßen zu rechnen. Dabei soll insbesondere die Sicherheit der Kinder von den beiden Schulen auf dem Eckenberg auf ihrem Schulweg gewährleistet werden.

Um die Baustelle bedienen zu können, ist die halbe Fahrbahnbreite der Oberen Eckenbergstraße von Hausnummer 2 bis 30 ausschließlich für die Baufirmen reserviert. Die restliche Fahrbahn, die vom Baufeld durch einen Bauzaun abgetrennt wird, steht als Einbahnstraße in Ost-West-Richtung zur Verfügung. Ebenso zur Einbahnstraße wird der Magdeburger Weg, die Verbindung zwischen Oberer und Mittlerer Eckenbergstraße. Für Fußgänger wurde neben dem Magdeburger Weg ein neuer Gehweg angelegt.

In Teilbereichen der Baron-Carl-Straße und der Mittleren Eckenbergstraße gilt ein absolutes Halteverbot. Im östlichen Teilbereich der Mittleren Eckenbergstraße, also zwischen Baron-Carl-Straße und Magdeburger Weg, ist das Parken nur noch in den gekennzeichneten Flächen erlaubt.

Die sogenannten "Eltern-Taxis" sollen die als Wartebereiche beschriebenen Stellen nutzen, um Kinder aus- und einsteigen zu lassen. Genutzt werden können zudem die Parkplätze westlich der bestehenden Halle, die als Ersatz für die Parkplätze, die entlang der Oberen Eckenbergstraße wegfallen, geschaffen wurden.

Fußgänger sollen unter anderem die Gehwege entlang der Baron-Carl-Straße und des Magdeburger Wegs nutzen. Der Teilbereich des Magdeburger Wegs zwischen Mittlerer und Unterer Eckenbergstraße ist ein reiner Fußweg. Fußgänger sollen den Hauptbaustellenbereich in der Oberen Eckenbergstraße zwischen Hausnummer zwei und 30 meiden.