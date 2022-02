Adelsheim. (ahn) Wer sich mit dem Auto auf der Marktstraße in Adelsheim zwischen Rathaus und evangelischer Kirche wieder einmal an einem Lkw vorbeigequetscht hat, wird sie herbeisehnen: die Fertigstellung der Umgehungsstraße B292. Ab dem dritten Quartal soll es so weit sein, dann soll dort der Verkehr fließen – unter der Voraussetzung, dass das Wetter mitspielt, wie Lilly Börstler, stellvertretende Pressesprecherin beim Regierungspräsidium Karlsruhe, auf Anfrage der RNZ mitteilte. Außerdem informierte sie über den aktuellen Stand der Bauarbeiten und was bis zur Fertigstellung noch ansteht.

Über fünfeinhalb Tonnen Spritzbeton und 112 Tonnen Betonstahl wurden inzwischen an dem rund 1,4 Kilometer langen Bauabschnitt der Ortsumfahrung am Damberg zwischen der Seckachtalbrücke und der Anschlussstelle Adelsheim-West verbaut. Auf einer Länge von 720 Metern und einer Fläche von rund 5670 Quadratmetern muss der Hang am Damberg abgesichert werden. Dafür haben die Mitarbeiter der bauausführenden Firma Wolff und Müller (Waldenburg) bis zu 17 Meter lange Erdnägel in den Hang getrieben. Die Gesamtlänge der verbauten Nägel: über 28 Kilometer. Die Spritzbetonarbeiten der Hangsicherung wurden Mitte Dezember 2021 – bis auf Restarbeiten der Mauerentwässerung – abgeschlossen.

...und die Hangsicherung ist auch so gut wie fertig. Fotos: Andreas Hanel

Ebenfalls fertig ist bereits die Asphaltierung im Bereich zwischen Business-Park und Baustellenausfahrt. Dort soll durch eine Randverbreiterung eine Engstellenwirkung am Übergang vermieden werden, und die Fahrbahnbreite wird durchgehend auf dem Neubauniveau von 7,50 Metern Breite sichergestellt. Anfang Dezember wurde der Verkehr von den ehemaligen Baustraßen wieder in die Baustelle zurückverlegt. Wenige Tage später wurde eine separate Ausleitung oberhalb der Baustellenzufahrt in Betrieb genommen. Dadurch konnte die Ampelanlage aufgehoben werden, sodass der Verkehr wieder ungehindert auf die bestehende B292 fließen konnte. Diese Maßnahme bleibt bis zur Fertigstellung und Verkehrsfreigabe der Hauptstrecke erhalten.

Bei der Großbaustelle am Damberg selbst wird die Brecheranlage, die eigens für die Aufbereitung der Überschussmassen installiert wurde, nicht mehr gebraucht: Sie wurde Ende November deinstalliert. Außerdem werden seitdem die die zugehörigen Aufstellflächen und Fahrwege zurückgebaut.

Mitte Dezember wurde außerdem sowohl vom Damberg als auch von der Seckachtalbrücke aus ein weiterer Abschnitt der Asphalttragschicht eingebaut. Dies wurde vor allem gemacht, um in der Winterphase den Zugang zum Hauptdamm über die Kandelbergklinge aufrechterhalten zu können, damit dort weitergearbeitet werden konnte. Zuvor wurden dort Felsfräsarbeiten am Planum vorgenommen, die Entwässerungen hergestellt und die Schottertragschicht eingebaut.

Aktuell werden die Arbeiten nach der Winterpause wieder aufgenommen. Nun stehen die Fertigstellung der Hangsicherungsarbeiten und die Abfuhr der Geräte an. Dadurch soll dann auf dem verbliebenen Restabschnitt der Straßenbau weiter vorangebracht werden.

Sobald es nun die Witterung zulässt, wird auch die Straßenentwässerung fortgeführt sowie die Entsorgung der Straßenaufbruchmaterialien vorgenommen. Außerdem wird der Betriebsweg in die Kandelbergklinge angelegt und die Ein- und Auslaufbereiche des Durchlassbauwerks einschließlich der Rechenanlage hergestellt. Darüber hinaus wird am Damm noch bis zu einem dreiviertel Meter an Restschüttung aufgebracht. Hierbei wird dann beobachtet, wie sehr sich der Untergrund setzt. Erst danach können die Bauarbeiter an die Schottertragschicht- und Asphaltarbeiten gehen.

Bis Ende Januar wurden am Damberg etwa 129.000 Kubikmeter Bodenmaterial bewegt. Außerdem wurden unter anderem Sickerleitungen mit einer Länge von rund 1,9 Kilometer verlegt.

Bei all den gigantischen Zahlen muss allerdings auch Millimeterarbeit geleistet werden. Denn die Teilstrecken der Ortsumfahrung – einerseits vom Damberg und andererseits von der Seckachtalbrücke her – müssen genau aufeinandertreffen. Spannung gibt es diesbezüglich bei den Verantwortlichen nicht. "Die Absteckung der Trasse und damit die Passgenauigkeit der Verbindung wird mit heutigen Messmethoden bereits in der Planung und entsprechend ab dem Baubeginn bis zur Fertigstellung gewährleistet", so Börstler. Und sie hat Recht. Denn inzwischen sind die beiden Teilstücke miteinander verbunden – passgenau.

Wenn dann voraussichtlich im dritten Quartal dieses Jahres der Verkehr über die neue Ortsumfahrung fließen kann und der Anschlussknoten Adelsheim West fertiggestellt ist, wird der Bund rund 58 Millionen Euro in das Großprojekt "Ortsumfahrung Adelsheim" investiert haben. Und mit der Entlastung der Ortsdurchfahrt ist dann auch der Weg frei für die Neukonzeptionierung der Marktstraße.