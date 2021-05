Im künftigen Baugebiet „Steinäcker rechts“ in Adelsheim entstehen 35 Bauplätze. Der Gemeinderat besprach am Montag Vergabekriterien. Bei den Bauplätzen für die Einfamilienhäuser vertagte man dabei die Entscheidung auf die September-Sitzung. Foto: Joachim Casel

Adelsheim. (joc) Der Bauboom auf dem Land ist zwar schön, aber er verursacht auch Arbeit und fordert einen kühlen Kopf. Letzteres vor allem bei denen, die die Vergaberichtlinien für neue Bauplätze festlegen. Mit dieser Frage sah sich am Montag der Adelsheimer Gemeinderat konfrontiert, der für das Baugebiet "Steinäcker rechts" (am Ortsende von Adelsheim in Richtung Hergenstadt gelegen) diskutierte, nach welchem Prinzip man den Bauplatzkauf regulieren soll. Daneben stand im öffentlichen Teil ein Bericht über den Zustand des Kanalsystems in der Lachen- und der Oberen Austraße in der Kernstadt Adelsheim im Fokus. Das Adelsheimer Freibad soll nach aktuellen Überlegungen Anfang Juni öffnen, jetzt gelte es, noch einige technische Vorkehrungen zu treffen, informierte Bürgermeister Wolfram Bernhardt.

Bei den Bekanntgaben sagte Wolfram Bernhardt, dass es zusätzlich zu der RIO-Schnellteststation im Rathausinnenhof in Adelsheim, betrieben vom DRK Buchen, auch in der Bauland-Apotheke die Möglichkeit zum kostenlosen Test gebe.

Dann kam man zum Baugebiet "Steinäcker rechts" in Adelsheim. Hier sollen insgesamt 35 Bauplätze neu entstehen, wovon nach aktuellem Planungsstand 31 für Ein- und Zweifamilienhäuser und vier Bauplätze für Mehrfamilienhäuser vorgesehen sind. Mit der Aufstellung des Bebauungsplans sei bis Ende 2021 zu rechnen, so dass 2022 mit der Erschließung und mit dem Verkauf der Bauplätze begonnen werden kann.

Interessant ist dabei die Vergabepraxis. Die Gemeinden können diese danach ausrichten, welches Ziel sie mit der Grundstücksvergabe erreichen wollen. Am Montag hatte die Verwaltung daher angeregt, einen Grundsatzbeschluss über die Bauplatzvergabekriterien im Gebiet "Steinäcker rechts" zu fassen. Bürgermeister Bernhardt erläuterte die bestehenden Alternativen: Es gebe die Möglichkeit, die Baugrundstücke im Wege der Verlosung, der Versteigerung oder nach dem sogenannten "Windhundprinzip" (das heißt nach der Reihenfolge des Bewerbungseingangs) zu vergeben. "All diesen Verfahren ist gemein, dass die Gemeinde keine Einflussmöglichkeiten auf die Zielgruppen der Bauplatzkäufer hat", ergänzte Bernhardt. Möchte eine Gemeinde aber bestimmte Zielgruppen bei der Bauplatzvergabe fördern, hat sie zumindest für die Bauplätze für Einfamilienhäuser ermessensleitende Vergaberichtlinien festzulegen. Bernhardt erinnerte in diesem Zusammenhang an Buchen, wo der Gemeinderat ein detailliertes und umfangreiches Punktesystem entworfen hat. In Adelsheim steuere man dagegen die Vergabe bislang nicht. "Es bestand für besondere Richtlinien bisher noch keine Notwendigkeit." Das könnte sich angesichts der stark gestiegenen Nachfrage nach Bauplätzen aber rasch ändern. Deshalb regte Bernhardt an, eine grundsätzliche Regelung zu treffen. Auf Nachfrage erklärte er, dass derzeit circa 30 Interessenten gelistet seien. Teilweise hätten diese aber schon vor längerer Zeit Interesse angemeldet.

In der Folge entwickelte sich im Gemeinderat eine lebhafte Diskussion: Stadträtin Lochmann fürchtete: "Es wird ganz schnell mehr als 30 Interessenten geben. Das könnte Probleme aufwerfen." Stadtrat Blum regte an, einheimische Interessenten zu bevorzugen. Dem stimmte Stadtrat Funk zu, er erachtete allerdings eine Umsetzung des Buchener Modells als recht schwierig. Einig war man sich, dass man ein möglichst gerechtes Verfahren wünscht. Im Anschluss häuften sich die Stimmen, die eine Vertagung wünschten. Erst, wenn man verlässliche Angaben über den Quadratmeterpreis machen könne und die Verwaltung die Interessenliste aktualisiert habe, könne man eine klare Aussage treffen.

Der Bürgermeister formulierte schließlich als neuen Vorschlag, eine Vertagung der Vergabekriterien für Ein- und Zweifamilienhäuser auf die September-Sitzung des Rats. Bis dahin soll eine aktuelle Liste der Interessenten vorliegen. Diese wurde einstimmig so beschlossen.

Schnell überein kam das Gremium bei der Vorgehensweise bei den Mehrfamilienhäusern im Baugebiet "Steinäcker rechts". Hier hätten bereits einige Investoren Interesse angemeldet, informierte Wolfram Bernhardt. Es gebe jetzt schon mehr Interessenten als die vier geplanten Bauplätze. Anstelle von Vergaberichtlinien schlug die Verwaltung daher vor, hier die Vorlage eines Bebauungskonzeptes von den Bewerbern zu fordern. Dieses sollte Aussagen zur städtebaulichen Gestaltung (z. B. Einfügen in die Umgebung) und zur architektonischen Qualität (z. B. Haustyp, Spektrum der Wohnungsgrößen) enthalten. Darüber hinaus soll ein Preisgebot für den Bauplatz gefordert werden. Die Bebauungskonzepte werden dem Gemeinderat dann zur Entscheidung vorgelegt. Diesem Vorschlag der Verwaltung stimmte der Gemeinderat geschlossen zu.

Start des Bewerbungszeitraumes wäre das erste Quartal 2022. Für die Bewerbungsfrist sind acht Wochen vorgesehen, danach erfolgen Auswertung und Beschluss des Gemeinderates über die Bauplatzzuteilung.

Stadträtin Götz sprach abschließend die Situation in Sennfeld an, wo es einige Freiflächen geben würde. Im Ausschuss Sennfeld habe man daher die Frage erörtert, inwieweit es möglich sei, diese zu Bauplätzen zu machen. Wolfram Bernhardt sagte, dass man in der nächsten Woche einen Vor-Ort-Termin mit dem Landratsamt habe. Dann werde man auch diese Frage thematisieren.