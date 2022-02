Zahlreiche Helfer fanden sich beim Landschaftspflegetag in Adelsheim ein, dessen Ziel die Öffnung einer verbrachten ehemaligen Streuobstwiese und eines Lesesteinriegels in einem Muschelkalkhang war, damit sich hier ein artenreiches Grünland entwickeln kann. Foto: Jörg Zimmermann

Adelsheim. (zij) Am Samstag trafen sich rund 20 freiwillige Helfer zum öffentlichen Landschaftspflegetag in der Hergenstadter Straße oberhalb der Baustelle, wo derzeit eine Mehrparteienwohnanlage entsteht. Ausrichter waren die Stadt Adelsheim und das Landesschulzentrum Adelsheim mit fachlicher Unterstützung des Landschaftserhaltungsverbands (LEV) Neckar-Odenwald-Kreis.

Matthias Jurgovsky, Geschäftsführer des LEV Neckar-Odenwald, freute sich, dass so viele Teilnehmer zu der Landschaftspflegeaktion gekommen waren. Dies war die zweite Aktion auf dem Grundstück, nachdem man hier bereits im Herbst letzten Jahres einen größeren Arbeitseinsatz gestartet hatte und auch der Maschinenring bereits die entsprechenden Vorarbeiten geleistet hatte. Besonders lobte Matthias Jurgovsky die Zusammenarbeit mit dem Landesschulzentrum für Umweltbildung (LSZU), das am Eckenberg-Gymnasium beheimatet ist und Lehrkräften sowie Schülern aller Schularten im Land die Möglichkeit bietet, sich auf der Grundlage der jeweils geltenden Bildungspläne intensiv mit Themen aus dem Bereich der Umweltbildung zu befassen.

Das LSZU ist ein besonderer Lernort. Schulklassen können hier eine Forscherwoche zu einem der vielen angebotenen Themen der Umweltbildung erleben. Durch die enge Ausrichtung der Themen am Bildungsplan, an den zentralen Leitperspektiven und an der biologischen Vielfalt ist eine derartige Unterrichtswoche für Schüler sowie für ihre Lehrer ein Gewinn. Ergänzt wird das Programm durch diverse Exkursionen, schülerorientierte Versuche und praktische Geländearbeit. Alle Themen orientierten sich eng am Alltag sowie an Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft unter Berücksichtigung gewachsener Strukturen auf unterschiedlichen Ebenen, wie Christian Puschner vom LSZU erläuterte.

Inmitten der Wohnbebauung entsteht derzeit zwischen der Hergenstadter Straße, „Saubrünnlein“ und „Zaunäcker“ ein kleines Naturparadies. Foto: Jörg Zimmermann

Er könne es kaum abwarten, mit seinen Schülern auf dem Grundstück aktiv zu werden, das später vielleicht auch von Ziegen oder Schafen beweidet werden könnte. Hier haben die Schüler dann die Möglichkeiten, die Vielfalt von Flora und Fauna kennenzulernen. Verbliebenes Altholz, aber auch Nisthöhlen oder Fledermauskästen, die in Kürze noch angebracht werden, bieten der Tierwelt genügend Raum zur Fortpflanzung. Puschner könnte sich auch vorstellen, im Sommer einen Programmpunkt im Rahmen des Sommerferienprogramms hier anzubieten, um Kinder und Jugendliche für die Natur zu begeistern.

Ziel der Aktion am Samstag war die Öffnung einer verbrachten ehemaligen Streuobstwiese und eines Lesesteinriegels in einem Muschelkalkhang und die Entwicklung hin zu einem artenreichen Grünland. Später soll die Fläche dem LSZU auch der Umweltbildung dienen. Beim gemeinsamen Einsatz für den Erhalt dieser besonderen Kultur- und Naturlandschaft sollen auch Brücken zwischen Landwirtschaft, Bürgern und Naturschutz gebaut werden.

In dem mehrstündigen Arbeitseinsatz wurden Strauch- und Baumschnitt mit Heugabel und Heurechen zusammengetragen und auf Haufen gesetzt. Der Abtransport findet dann zu einem späteren Zeitpunkt mit Unterstützung des Maschinenrings statt. Die letzten durchgeführten Feinarbeiten beim Gehölzrückschnitt mit Astscheren, Hand- und Motorsägen gaben der künftigen Streuobstwiese den letzten Schliff.

Bürgermeister Wolfram Bernhardt und Helmut Haber vom Nabu freuten sich ebenfalls, dass so viele Freiwillige anwesend waren, um die Streuobstwiese und den Steinriegel zukunftsfähig für die Tier- und Pflanzenwelt zu machen. Da es sich hier um sehr unwegsames und steiles Gelände handelt, ist geplant, am Rand Sitzbänke und Infotafeln anzubringen, um den Besuchern die Gelegenheit zu bieten, aus sicherer Entfernung die vielfältige Tier- und Pflanzenwelt zu beobachten, diese aber nicht zu stören. Man liege gut in der Zeit, denn bis Ende des Monats müssen alle Arbeiten abgeschlossen sein, um dann das Brutgeschäft der Vögel nicht mehr zu stören, wie die beiden berichteten.

Auch zahlreiche Anwohner und Nachbarn, die in unmittelbarer Umgebung des Grundstücks wohnen, beteiligten sich an der Aktion. Aber auch viele Zaungäste kamen, um dem regen Treiben und den vielen fleißigen Helfern bei der Arbeit zuzuschauen. Natürlich wurden alle Teilnehmer an der Aktion mit Essen und Getränken aus der Nachbarschaft versorgt.

Alle drückten ihre Freude darüber aus, dass hier in naher Zukunft eine Oase für Tiere und Pflanzen entsteht, und waren voll des Lobes für die Durchführung der Aktion, mit der es gelang, eine verwilderte und sich selbst überlassene Streuobstwiese wieder mit Leben zu erfüllen und dadurch der heimischen Tier- und Pflanzenwelt die Möglichkeit zu bieten, sich in diesem neu geschaffenen Lebensraum wieder anzusiedeln und gleichzeitig ein kleines Naturparadies inmitten der Wohnbebauung zu schaffen.