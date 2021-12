So wie hier in Gerichtstetten könnte bald nördlich von Hergenstadt eine Freiflächenfotovoltaikanlage entstehen. Die Weichen sind zumindest gestellt ... Foto: Rüdiger Busch

Adelsheim. (ahn) "Ich freue mich auch schon persönlich, wenn es mit der Freiflächenfotovoltaikanlage losgeht", sagte Bürgermeister Wolfram Bernhardt in der Sitzung des Adelsheimer Gemeinderats am vorgestrigen Montagabend in der Eckenberghalle. Für die geplante 14,7 Megawatt Peak starke Anlage nördlich von Hergenstadt stand nämlich die Aufstellung des Bebauungsplans auf der Agenda. In diesem Zusammenhang lobte das Stadtoberhaupt die offene und konstruktive Zusammenarbeit mit der Bürger-Energie Adelsheim (BEA), der Gesellschaft zum Bau und Betrieb der Anlagen. Von dieser waren Thomas Ellmer, Kommunalberater der Zeag, die an der BEA beteiligt ist, sowie Zeag-Ingenieur Michael Truckenmüller in die Sitzung gekommen, um den Bebauungsplan "Sondergebiet Freiflächenfotovoltaikanlage Hergenstadt-Nord" vorzustellen.

"Es gab einen strengen Kriterienkatalog der Stadt Adelsheim", beschrieb Ellmer die Herausforderungen, die bei der Suche nach einem geeigneten Standort genommen werden mussten. Nachdem andere Örtlichkeiten wie etwa an der JVA zum Beispiel wegen der Bodenbeschaffenheit nicht infrage kamen, "ist die Fläche Hergenstadt Nord herausgekommen", so der Zeag-Kommunalberater. Genauer: Die Anlage soll auf einer 14,5 Hektar großen Fläche, die nordöstlich des Betonwerks Zetzmann liegt, entstehen.

Und das aus guten Gründen. Denn: "Im Vorhabengebiet gibt es keine Schutzgebiete", informierte Ellmer. "Außerdem ist die Fläche auf drei Seiten von Waldfläche begrenzt, die Anlage ist also nicht einsehbar." Auf der vierten Seite im Süden befindet sich zwar kein Wald, doch durch die Topografie sei die Anlage auch von Hergenstadt nicht einsehbar.

Apropos Topografie: Diese sei im Vorhabengebiet so beschaffen, dass man mit einer großen Leistung der Anlage rechnen könne, so Ellmer. Sie soll einen Energieertrag von über 15 Millionen Kilowattstunden bringen, wie Michael Truckenmüller ergänzte. Damit werde der Strombedarf von 4850 Haushalten abgedeckt. Gegenüber Strom aus Braunkohle würden damit 15.200 Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr eingespart.

Doch nicht nur die Umwelt profitiert von der neuen Anlage, sondern auch die Bürgerschaft. Die BEA wird von der Stadt Adelsheim, der Zeag und der Bürgerenergiegenossenschaft Bauland geführt. Über Letztere partizipieren die Bürger an der Anlage. Ellmer sprach von "sehr gesicherten Renditen für die Bürgerschaft". Die Stadt und die Genossenschaft halten bis zu 74 Prozent der Gesellschaftsanteile. Dadurch, dass der Sitz der BEA in Adelsheim ist, profitiert die Stadt und damit auch die Bürger von den anfallenden Gewerbesteuern.

Während die Zeag für die Geschäftsführung, die Planung, den Bau und den Betrieb der Anlage zuständig ist, hat die Stadt eine Kontrollfunktion – "zur Sicherung der kommunalen Interessen". So sind etwa die Aufnahme neuer Gesellschafter, die Übertragung von Gesellschaftsanteilen oder die Abtretung von Rechten aus Nutzungsverträgen Dritter nur mit Zustimmung der Stadt möglich.

Zum Zeitplan informierte Truckenmüller, dass es in ein bis eineinhalb Jahren mit dem Bau der Anlage losgehen könne. Zuvor müssten noch Gutachten erstellt werden, die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung abgeschlossen werden sowie der Satzungsbeschluss gefasst und das Genehmigungsverfahren durchlaufen werden. Die Bauphase werde dann vier bis sechs Monate dauern. Dabei werde auch eine Ramme zur Installation der Unterkonstruktion zum Einsatz kommen, die "bisschen Lärm verursachen wird – allerdings zu normalen Tageszeiten", so Truckenmüller.

Am Beispiel Roigheim, wo die Zeag auch involviert ist und wo man schon weiter sei, zeigte der Ingenieur auf, wie die Fläche bei Hergenstadt aufgewertet werden könnte: So habe man in Roigheim mit einer Schafbeweidung eine Doppelnutzung geschaffen. Darüber hinaus seien auch in Adelsheim insektenfreundliche Blühstreifen am Rand der Anlage geplant. Außerdem wolle man im Süden eine Streuobstwiese anpflanzen.

Auf die Nachfrage von Stadtrat Ralph Gaukel (SPD), wo der Strom eingespeist werde, antwortete Truckenmüller, dass man das Umspannwerk in Osterburken zurzeit als Favorit ansehe.

Der Gemeinderat beschloss einstimmig den Bebauungsplan.