Die Firma Heizmann führt zur Zeit die Erdarbeiten für die neue Sport- und Kulturhalle am Eckenberg aus. Mit der Vergabe der Gewerke durch den Gemeinderat ist der weitere Weg für die Halle geebnet. Foto: Andreas Hanel

Adelsheim. (ahn) Bagger graben sich Schaufel um Schaufel ins Erdreich, Lkw fahren die abgetragene Erde fort, ein Kran hebt Geräte und Baustoffe über die Baustelle - das Großprojekt der neuen Sport- und Kulturhalle in Adelsheim hat begonnen. Die Firma Jörg Heizmann Bauunternehmung GmbH aus Osterburken führt gerade die Erdarbeiten aus - Zeit also, um die weiteren Gewerke zu vergeben. Dies geschah am Montagabend bei einer Sitzung des Gemeinderates. Das Gremium stimmte jeweils einstimmig sieben Vergaben mit einem Gesamtvolumen von knapp zwei Millionen Euro zu.

"Wir liegen nach den heutigen Vergaben im Kostenrahmen", sagte Bürgermeister Klaus Gramlich. Das sei heutzutage nicht selbstverständlich. Der gesamte Kostenrahmen für das Bauwerk sei auf 7,7 Millionen Euro veranschlagt, auf die Bürger fielen dabei rund 3,5 Millionen Euro. Die Summe, die für die Vergaben an die Baufirmen verwendet wird, betrage 6,6 Millionen Euro. Davon habe man nach den am Montagabend gefassten Vergaben circa 3,8 Millionen Euro verplant, informierte der Bürgermeister.

Zuvor konnten sich die Mitglieder des Gremiums in einem Zeitraffervideo ein Bild vom Fortschritt der Baustelle am Eckenberg machen.

Über den Fortschritt informierte Bertold Nohé vom Architektenbüro Nohé aus Fahrenbach: Nach den Erdarbeiten stünden dann die Errichtung des Fundaments und die Erdungsarbeiten, also z.B. für den Blitzableiter, an.

Hintergrund Aus dem Gemeinderat > Eine "Routineangelegenheit", wie es Bürgermeister Klaus Gramlich bezeichnete, beschloss der Gemeinderat am Montagabend, nämlich die Öffnungszeiten der Verkaufsstellen beim 72. Adelsheimer Volksfest und beim Adelsheimer Herbst. > Die Ausschusssitzung am Montag, 1. April, entfällt, wie der Bürgermeister [+] Lesen Sie mehr Aus dem Gemeinderat > Eine "Routineangelegenheit", wie es Bürgermeister Klaus Gramlich bezeichnete, beschloss der Gemeinderat am Montagabend, nämlich die Öffnungszeiten der Verkaufsstellen beim 72. Adelsheimer Volksfest und beim Adelsheimer Herbst. > Die Ausschusssitzung am Montag, 1. April, entfällt, wie der Bürgermeister bekannt gab.

Anschließend stellte Stadtbaumeister Stefan Funk die einzelnen Vergaben vor, die die Mitglieder des Gemeinderats jeweils einstimmig beschlossen.

Holzbauarbeiten: Von den vier Angeboten, die am Submissionstermin vorlagen, gab das günstigste Angebot für die Holzbau- und Zimmerarbeiten mit Holzrahmenwänden, Glas- und Holzfassaden mit Hallendach die Firma Ralf Bender GmbH aus Neckarbischofsheim mit einer Bruttoangebotssumme von 601.940 Euro ab, an die das Gewerk vergeben wurde. Das Angebot liegt circa 50.000 Euro über der Kostenberechnung. Dies sei der nachträglichen Planungsänderung mit anderen Materialien und Bauweise geschuldet, erläuterte Architekt Nohé. So gibt es etwa zusätzliche Holzelemente wie Lignotrend Tragschale, Dachbegrünung und höheren Dachaufbauten.

Gerüstarbeiten: Das Gewerk Gerüst wurde der Firma Schnabel Gerüstbau Manufaktur aus Mosbach, die mit 37.983 Euro das günstigste Angebot abgab, erteilt.

Sanitärtechnik: Wie Matthias Imhof vom Ingenieurbüro miplanung GmbH darlegte, ist der Wasserdruck zu gering. Deshalb sei eine Druckerhöhungsanlage geplant, die in zwei Zonen sowohl die Martin-von-Adelsheim-Schule als auch die neue Halle versorgt. Dem günstigsten Angebot für die Heizungstechnik mit Rohrleitungen, Pumpen, Armaturen mit Verteilung für die Heizkipper sowie die Frischwasserstation der Firma Flicker aus Fahrenbach mit einer Bruttoangebotssumme von 238.189 Euro wurde zugestimmt. Die Kostenberechnung lag bei 425.949 Euro.

Heizungstechnik: Auch die Wärmeerzeugung werde für die Martin-von-Adelsheim-Schule und die neue Halle zentralisiert, wie Imhof informierte. Dazu sei ein Blockheizkraftwerk angedacht, das die Heizung der Schule ersetzt und die verschiedenen Beheizungsmöglichkeiten der Halle ermöglicht. Auch dieses Gewerk wurde der Firma Flicker mit einer Bruttoangebotssumme von 238.189 Euro erteilt. Die Kostenberechnung lag bei 258.402 Euro.

Lüftungstechnik: Hier wurden 13 Angebote abgeholt, wobei am Submissionstermin noch acht vorlagen. Der Gemeinderat vergab die Arbeiten an die Firma Friedel Gebäudetechnik aus Stuttgart, die mit 379.752 das günstigste Angebot abgab. Die Kostenberechnung lag bei 430.185 Euro.

Mess-, Steuer- und Regeltechnik: Dem günstigsten Angebot für die MSR-Technik mit raumlufttechnischen Anlagen für Halle, Küche und Heizung der Firma Kratschmayer GmbH aus Waldenburg mit einer Bruttoangebotssumme von 72.737 Euro wurde der Auftrag erteilt. Veranschlagt waren 87.993 Euro.

Wärmeerzeugung: Diese Arbeiten habe man beschränkt ausgeschrieben, informierte Stefan Funk. Denn die Fristen seien eng bemessen, zudem benötigten die Firmen kurze Anfahrtszeiten, da die Wärmeerzeugung während der Sanierung aufrechterhalten werden müsse. Auch dieses Gewerk wurde der Firma Flicker aus Fahrenbach mit 195.266 Euro erteilt. Auf die kritische Nachfrage des Gemeinderats Edgar Kraft, ob die Firma denn in der Lage sei, gleich drei Gewerke zu stemmen, antwortete Imhof, dass dies aus seiner Warte aufgrund persönlicher Erfahrung mit der Firma bei anderen Großprojekten keine Schwierigkeiten bereiten werde.