Adelsheim. (rnz) Die erste Firma, die im Adelsheimer Industriegebiet "Business-Park" an der Bundesstraße 292 in Richtung Oberschefflenz angesiedelt hat, ist die Tanzschule Natascha Boger. Mitte Juni fand der offizielle Spatenstich statt. Nach mehrwöchiger Bauphase sind nunmehr bereits die Konturen des LEADER-Projekts "barrierefreie Tanzschule" deutlich sichtbar.

Natascha Boger ist mit ihrer Tanzschule schon seit 2008 in Adelsheim (im Sportgelände) ansässig. Erst am Montag wurde in der öffentlichen Sitzung des Adelsheimer Gemeinderats bekannt, dass direkt gegenüber das Unternehmen WLC ein Hochregallager errichten möchte. Es kommt also nach vielen Jahren der Ruhe endlich Leben in den "Business-Park".