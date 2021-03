Das LSZU wurde beim Nachhaltigkeitswettbewerb der Firma Mosca ausgezeichnet. Darüber und über die Zuwendung in Höhe von 4000 Euro freuen sich Abteilungsleiter Christian Puschner, Mitarbeiterin Katharina Ihrig und Schulleiter Martin Klaiber. Foto: Christoph Baumann

Adelsheim. (pm) Mit dem Projekt "Hühner und Schafe als wichtige Nutztiere – gestern, heute und morgen" hat sich das Landesschulzentrum für Umweltbildung (LSZU) am Eckenberg-Gymnasium Adelsheim (EBG) beim Nachhaltigkeitswettbewerb der Mosca GmbH 2020 beworben – und wurde inzwischen ausgezeichnet. Den damit verbundenen Betrag von 4000 Euro nahmen Schulleiter Martin Klaiber, Abteilungsleiter Christian Puschner und Mitarbeiterin Katharina Ihrig entgegen. In diesem Zusammenhang dankte die Schule der Familie Mosca, die mit dieser Zuwendung ein einzigartiges Projekt an der Schule unterstützt habe.

Durch die Kooperation mit unterschiedlichen Landwirten in der Region sowie ansässigen Betrieben der Lebensmittelverarbeitung und des Lebensmitteleinzelhandels erhalten die Schüler bei einer Forscherwoche im LSZU einen Einblick in die Produktionsabläufe. Sie setzen sich aktiv mit zentralen Fragen des Konsumverhaltens auseinander und erlangen Bewertungskompetenzen. In diesem Zusammenhang beschäftigen sich die Schüler u. a. auch mit den Themenfeldern Haltbarkeit von Lebensmitteln, Regionalität und Saisonalität, Selbstversorgung und Konservierungsmethoden.

Schafe spielen in der Kulturlandschaftspflege, der Wollgewinnung sowie der Fleisch- und Milchproduktion weltweit eine große Rolle. Die Haltung von Schafen blickt auf eine lange Tradition zurück. Auch die Haltung von Hühnern und ihre vielseitige Bedeutung für die Ernährung als Eier- und Fleischproduzenten sind hier zu nennen. Der Konsum von Geflügelfleisch ist in den letzten Jahrzehnten sogar deutlich angestiegen.

Nachweislich wirkt sich auch das Halten und Pflegen von Tieren positiv auf das Selbstwertgefühl und die Verantwortungsübernahme aus – wichtige Kompetenzen auch im Sozialisationsprozess der heranwachsenden Generation. Für Kleinkinder, Grundschüler und vor allem für Kinder und Jugendliche aus sonderpädagogischen Bildungszentren, die besondere Zuwendung benötigen, ist die Begegnung mit Tieren ein Mehrwert.

Auch die Schüler des EBG können bei einem Unterrichtsgang die Tiere besuchen und sich genauer informieren. Das Team des LSZU bietet dazu auch Führungen an.

Aufgrund der oben genannten Gründe hat sich das Team des LSZU entschieden, Schafe und Hühner anzuschaffen. Bereits 2019 wurde ein Schafgehege angelegt. Seit September 2020 ist hier sogar eine kleine Kamerunschafherde untergebracht.

Für die Unterbringung der beiden Hühnerrassen wurde Ende 2020 eine zweigeteilte Voliere mit Schutzraum aufgebaut, in der die Hühner auch während einer angeordneten Stallpflicht artgerecht leben können.

Damit das Schafsgehege auch dauerhaft als solches genutzt werden kann, muss unfallrechtlich eine zusätzliche stabile Begrenzung außerhalb des Elektrozaunes angebracht werden. Um dies zu erreichen, muss ein äußerer Metallzaun umlaufend um das gesamte Gehege errichtet werden. Hierfür wird die finanzielle Zuwendung der Mosca GmbH genutzt. Darüber hinaus werden Infotafeln zur Hühner- und Schafhaltung aufgestellt. Ergänzt werden diese allgemeinen Informationen durch Tafeln zu den jeweiligen Rassen.

Durch die Haltung dieser Nutztiere können die Lehr-Lern-Angebote am LSZU und am EBG weiter ausgebaut werden. Die Möglichkeiten sind dabei vielseitig und zielen darauf ab, Schüler direkt anzusprechen und zum Mitmachen und Lernen zu motivieren.

Darüber hinaus sind das Schulgelände und damit die Gehege öffentlich zugänglich, wodurch auch außerhalb des Unterrichts zahlreiche Besucher angelockt werden, die sich hier informieren können.