Adelsheim. (ahn) Zu einer "rekordverdächtig kurzen" Gemeinderatssitzung begrüßte Bürgermeister Wolfram Bernhardt am Montagabend einige interessierte Bürger. Bereits eine gute halbe Stunde später hatte das Gremium einem statisch bedingten Nachtrag für den Holzbau an der neuen Eckenberghalle sowie der Freistellung der Leitung in den evangelischen Kindergärten in Adelsheim und in Sennfeld für die Wahrnehmung von pädagogischen Leitungsaufgaben zugestimmt und die Miethöhen in den zwei ausgeschriebenen Sozialwohnungen in der Oberen Austraße 13a festgelegt.

Nachdem es in der Einwohnerfragestunde keine Wortmeldungen gab, erteilte Bürgermeister Bernhardt Bauamtsleiter Stefan Funk das Wort. Dieser berichtete über die vorzunehmenden Änderungen beim Holzbau an der neuen Eckenberghalle.

Demnach mussten etwa die acht gewaltigen Balken, die mit über 30 Metern Spannweite das Hallendach tragen, verstärkt werden, nämlich auf eine Höhe von 1,7 Meter – Kostenpunkt: knapp 7500 Euro. Das ist nur eine der statisch bedingten Maßnahmen, die die Mehrkosten von insgesamt 76.277 Euro ausmachen.

Im März 2019 habe man die Holzarbeiten an die Firma Bender aus Neckarbischofsheim für die Angebotssumme von knapp über 600.000 Euro vergeben, führte Funk aus. Damals sei eine Vordimensionierung über die zu verwendenden Materialien erstellt worden. "In den folgenden Monaten wurde die Entwurfsplanung vom Architekturbüro Nohé (Fahrenbach) und dem Tragwerksplanungsbüro Wulle, Lichti, Walz (Möckmühl) konkretisiert und in die Ausführungsplanung übergeleitet", so Funk weiter.

Alle Unterlagen mussten dann zur endgültigen Prüfung einem unabhängigen Prüfinstitut vorgelegt werden, nämlich dem Ingenieurbüro Blaß aus Karlsruhe. Daraus hätten sich zusätzliche Änderungen hinsichtlich der Dimensionierung ergeben, die man in der Planung umsetzen musste, und die weitere Kosten verursacht hätten.

"Die Prüfung war umfangreich", sagte Funk. Auf Nachfrage des Stadtrats Gebhard Kunkel (FW), warum man nicht zuvor eine Prüfstatik durchgeführt hätte, entgegnete Funk, dass es dafür keine Zeit gegeben hätte. Es sei ein Prozess gewesen mit mehren Prüfungen. "Die letzte Prüfstatik ist vor vier Wochen angekommen." Hätte man so lange gewartet, wäre das Dach womöglich erst im Sommer aufgeschlagen worden. "Es wurde Hand in Hand und Schritt für Schritt gearbeitet. Es war eine Zusammenarbeit mit dem Architekten, unseren Statiker, dem Prüfstatiker und der Holzbaufirma Bender", sagte Funk, wobei er letztere für die gute und reibungslose Umsetzung der auszuführenden Vorgaben lobte.

Nachdem Stadtrat Bernd Hofmann (SPD) angemerkt hatte, dass die Zusatzkosten sowieso – unabhängig vom Zeitpunkt der Prüfungen – angefallen wären, stimmte das Gremium einstimmig den Mehrkosten von 76.277 Euro zu.