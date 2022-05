Adelsheim. (are) Dart ist im Vergleich zu anderen Sportarten eher unterrepräsentiert in Deutschland. Dennoch gibt es viele, die dieser Sport begeistert und diesen auch in ihrer Freizeit wettkampfmäßig betreiben möchten. Diese Saison bis Ende Mai ist das auch noch ohne Probleme möglich, ab nächster Saison, die im September starten wird, jedoch nicht mehr. Dann können Dartspieler nur noch am Liga-Betrieb teilnehmen, wenn sie selbst einen Verein gründen oder sich einem eingetragenen Verein anschließen.

Auch in Adelsheim gibt es eine Handvoll begeisterter Dartspieler, die bisher am Ligabetreib teilgenommen haben. Für die nächste Saison musste allerdings eine andere Lösung her. Die Dartspieler um Roland Deutsch, Sascha Welsch, Bernd Stahl, Tina Winkler und Daniela Welsch haben bisher für die Dartlöwen gespielt, werden ab der kommenden Saison aber unter anderem Namen spielen – nämlich unter "Dartmonkeys".

Die fünf haben sich entschieden, ihrem Hobby auch weiterhin treu zu bleiben, und haben bereits im vergangenen Jahr Gespräche mit dem Vorstand des SV Germania Adelsheim in die Wege geleitet bezüglich einer neuen Abteilung im Sportverein. Von Seiten des Sportvereins stand der Abteilungsgründung nichts im Weg. "Die Erweiterung unseres Sportangebots ist eine tolle Sache, und aus Vereinssicht trägt die neue Abteilung dazu bei, Mitglieder zu gewinnen", so Sportvorstand Daniel Hofmann.

In einer „Hauruck-Aktion“ bauten die „Dartmonkeys“ die vier Dartboards zusammen, die nun für den gezielten Wurf bereitstehen. Foto: Alina Remmler

Durch die Unterstützung verschiedener Sponsoren und mit jeder Menge Eigenarbeit ist es den fünf Spielern schließlich gelungen, eine neue Trainingsstätte im Sportheim einzurichten. "Das Ganze ist in einer Art ‚Hauruck-Aktion‘ entstanden", so die ehemaligen Dartlöwen. Nach einem eintägigen Arbeitseinsatz und elf Stunden Handarbeit waren alle vier Boards zusammengebaut. Die Inspiration kam aus dem Internet, fertiggestellt haben die Spieler es dann selbst. "Das Laminat an den Boards kommt beispielsweise auch aus meinem Hausflur", erzählt Daniela Welsch schmunzelnd.

Dart ist außerdem ein Sport, der für fast jede Altersklasse geeignet ist. Seit der Neugründung der Dartabteilung des SV Germania Adelsheim sind einige Neuzugänge gekommen. 13 aktive Spieler zwischen 15 Jahren und Mitte 50 gehen jeden Freitag ihrem Hobby nach. "Ab 17.30 Uhr haben wir offenes Training. Hier ist jeder willkommen, auch diejenigen, die sich den Sport erst einmal anschauen möchten", so Deutsch.

Mit so vielen Neuzugängen möchten die "Dartmonkeys" in der kommenden Saison gleich zwei Teams melden, wobei jeweils vier Spieler benötigt werden. Für die Spieler sind die Ligaspiele jedes Mal ein Highlight, alles verläuft lustig und freundschaftlich. Deutsch vergleicht die Spieltage mit einem Familienausflug: "Wir fahren samstags zusammen zu unserem Spiel, oftmals kennen wir die Gegner auch schon. Und abends gehen wir dann gerne auch mal noch eine Kleinigkeit zusammen essen."

Um noch mehr Interessenten begeistern zu können, plant die Mannschaft und der Verein, im Sommer ein Jedermannturnier zu veranstalten. Hierbei können alle teilnehmen, die gerne einmal Dart spielen möchten. Und möglicherweise kommen sie dann auch jeden Freitag ins offene Training.

Info: Weiteres gibt es in der Facebook-Gruppe der Adelsheimer "Dartmonkeys".