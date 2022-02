Adelsheim-Boxberg. (pm) "Eigentlich ist alles wie immer: Die Zeichen stehen auf Veränderung." So könnte man die Botschaft zusammenfassen, mit der Pfarrer Karl Kreß (Walldürn) als Vorsitzender am Freitag die Frühjahrssynode des Evangelischen Kirchenbezirks Adelsheim-Boxberg eröffnete. Dabei war der erste Schwerpunkt des digitalen Treffens noch erfreuliche Routine. Der Leiter des Verwaltungs- und Serviceamts, Patrick Schork, konnte den 42 stimmberechtigten Synodalen einen ausgeglichenen Haushalt präsentieren, der einstimmig angenommen wurde.

Der Bericht von Pfarrer Kreß über aktuelle Entwicklungen in der Badischen Landeskirche machte dann jedoch deutlich, dass sich die mehr als 18.000 Protestanten in den verschiedenen Gemeinden des Kirchenbezirks auf gravierende Veränderungen einstellen müssen. Aufgrund von demografischen Entwicklungen, Austritten und einer nachlassenden Taufbereitschaft werden die beiden großen Kirchen in Deutschland bis 2060 voraussichtlich nur noch halb so viele Mitglieder haben wie heute.

Hinzu kommt die Aufgabe, angesichts des Klimawandels die Landeskirche bis 2040 weitgehend klimaneutral zu gestalten, was nicht ohne erhebliche Investitionen möglich sein wird. Die Kirchenleitung hat daher beschlossen, in einem groß angelegten Reduktions- und Transformationsprozess zunächst bis 2032 rund 30 Prozent ihrer Ressourcen auf allen kirchlichen Organisationsebenen einzusparen.

Dekan Rüdiger Krauth erläuterte den Synodalen, wie diese Vorgabe vor Ort umgesetzt werden soll: Die 16 Pfarrstellen des Kirchenbezirks müssen in den kommenden Jahren schrittweise auf voraussichtlich zwölf Stellen reduziert werden. Kirchliche Gebäude, zu denen neben den eigentlichen Kirchen auch Gemeinde- und Pfarrhäuser gehören, werden in einem "Ampelsystem" kategorisiert. 30 Prozent der Gebäude werden auch in Zukunft vollumfänglich durch die Landeskirche finanziert ("Grün"). Weitere 30 Prozent fallen aus der kirchlichen Finanzierung heraus ("Rot"). Über die restlichen 40 Prozent wird in Zukunft noch zu entscheiden sein ("Gelb").

Damit kirchliches Leben auch in Zukunft in der Fläche stattfinden kann, sollen mehrere Kirchengemeinden einen "Kooperationsraum" bilden, in dem die einzelnen Gemeinden inhaltliche Schwerpunkte setzen und die hauptamtlich Mitarbeitenden enger zusammenarbeiten. Für die Zuordnung der Gemeinden zu entsprechenden Kooperationsräumen wurden zwei Szenarien vorgestellt, die nun in den jeweiligen Kirchengemeinderäten beraten und auch verändert werden können.

In seiner Andacht ordnete Dekan Krauth die anstehenden Veränderungen geistlich ein. Die Kirche gleicht dem wandernden Gottesvolk, das dereinst mit Mose durch die Wüste in Richtung gelobtes Land zog. Unterwegs ist, damals wie heute, Veränderung alltäglich. Gerade Protestanten wissen, dass sich die Kirche immer wieder reformieren muss – und dass mit Gottes Hilfe aus Veränderungen Großes und Gutes entstehen kann.

Ein Beispiel dafür ist die Reformation, die vor 500 Jahren durch kirchliche Missstände ausgelöst wurde und dann die Kirche sowie die Welt nachhaltig positiv verändert hat. Krauth ermutigte die Anwesenden dazu, nicht furchtsam auf Zahlen und Prognosen zu blicken, sondern die bevorstehende Transformation als Chance zu begreifen: Die Kirche kann ihre Bestimmung und Gottes Verheißungen neu entdecken und zur Geltung bringen.

Einen Vorgeschmack auf das, was durch neue Arbeits- und Organisationsformen möglich ist, lieferte abschließend Bezirksjugendreferent Gerald Vogt. In einem ausführlichen Bericht gewährte er den Synodalen einige Einblicke in die Arbeit der Evangelischen Bezirksjugend. Trotz Corona konnten zahlreiche gut besuchte Veranstaltungen stattfinden und ein attraktives Programm für das laufende Jahr vorgelegt werden.

Der Reformprozess "Reduktion und Transformation" wird die Evangelischen Christen ab sofort immer wieder beschäftigen. Auf den Bezirkssynoden im Sommer und Herbst sollen konkrete Maßnahmen geplant werden. Bis Ende 2023 muss der Kirchenbezirk der Kirchenleitung ein umfassendes Konzept zur Gestaltung des kirchlichen Lebens in den kommenden zehn Jahren vorlegen.