Eine überdimensionale Bohrmaschine arbeitet sich Meter für Meter in das Erdreich vor. Sie bohrt die Löcher für die bis zu 17 Meter langen Erdnägel, die zur Hangsicherung am Damberg nötig sind. Nachdem die Anker eingebracht sind, wird eine 25 bis 30 Zentimeter dicke Schicht aus bewehrtem Spritzbeton aufgetragen. Foto: Andreas Hanel

Adelsheim. (ahn) 17 Meter lang, vier Zentimeter stark und rund 170 Kilogramm schwer – bei diesen Zahlen denkt man wohl erst einmal nicht an einen Nagel. Doch genau diese Ausmaße haben die Erdnägel, die im Zuge der Arbeiten an der Ortsumfahrung Adelsheim (B292) am Damberg zur Hangsicherung zum Einsatz kommen. "Wenn man die Länge der Nägel zusammenrechnet, die hier verbaut werden, kommt man auf über 29 Kilometer", informiert Projektleiter Arno Hofmann, als wir ihn zusammen mit Axel Deuser (Bauaufsicht, beide Regierungspräsidium Karlsruhe, Bauleitung Buchen) sowie Sirko Große (Oberbauleiter) und Andreas Zumbach (Bauleiter) von der bauausführenden Firma Wolff und Müller (Waldenburg) bei einem Rundgang über die Großbaustelle begleiten.

Arno Hofmann (2. v. r) und Axel Deuser (l.) vom Regierungspräsidium sowie Oberbauleiter Sirko Große (2. v. l.) und Bauleiter Andreas Zumbach von der bauausführenden Firma Wolff und Müller stellen die eigens für die Dammschüttung in der „Kandelbergklinge“ angeschaffte Sieb- und Brecheranlage im Hintergrund vor. Foto: Andreas Hanel

Meter um Meter schiebt sich der Bohrer, der die Löcher für die Erdnägel in einem Winkel von 15 Grad bohrt, ins Erdreich. Um die Länge von 17 Metern zu erreichen, muss der Bohrer immer wieder verlängert werden – und zwar mithilfe eines Baggers, der die zwei Meter langen Bohrgestänge anhebt. "Damit der Bohrer nicht überhitzt, wird er mit Pressluft gekühlt", erklärt Andreas Zumbach. Und mit dieser wird dann auch das Material aus den Löchern herausgeblasen. Wie lange die überdimensionale Bohrmaschine für ein Loch braucht, hängt vom Material ab, durch das sich der Bohrer kämpfen muss. "Zusammen mit dem Verpressen dauert es manchmal 20 Minuten, manchmal aber auch einen Tag", so Sirko Große.

Allerdings "weiß man nicht, auf welches Material man stößt", sagt Hofmann. "Wir sind bei der Planung von schlechten Werten, also von lockerem Material, ausgegangen." Locker ist insofern schlecht, als zur Hangsicherung dann mehr Nägel verbaut werden müssen. So verbaue man die rund 2500 Anker in einem dichten Raster: in der Vertikalen alle 1,30 Meter – und das bei bis zu sieben Lagen – und in der Horizontalen alle 1,40 Meter – und das auf eine Gesamtmauerlänge von über 700 Metern. "Wir sind hier an der Grenze des Möglichen, was diese Ankertechnik in Bezug auf die örtliche Geologie betrifft", berichtet Hofmann.

Nachdem die Nägel ins Erdreich getrieben wurden, wird eine 25 bis 30 Zentimeter dicke Schicht aus bewehrtem Spritzbeton, also mit einer Stahlarmierung, aufgetragen.

Die ersten 200 Meter Mauerlänge sind bis jetzt geschafft, über 7300 Meter Ankerlänge und 270 Tonnen Verpressmaterial aus Zement und über 600 Kubikmeter Spritzbeton wurden bislang verbaut. Seit Februar laufen die Hangsicherungsarbeiten am Damberg. An dessen Südseite wurde für den künftigen Straßenverlauf der Ortsumfahrung teilweise 18 Meter tief eingeschnitten. Um den Hang, der dadurch entstand, zu sichern, muss nun das bis zu zwölf Meter hohe Sicherungsbauwerk mit den Erdnägeln angebracht werden.

Zu der schwierigen topografischen und komplexen geologischen Situation kommt noch die Fernwasserleitung vom Bodensee hinzu: Diese musste auf rund 600 Meter umverlegt werden, wie Arno Hofmann informiert. Inzwischen wurde die neu errichtete Wasserleitung in Betrieb genommen.

Foto: Andreas Hanel

Was inzwischen auch fertiggestellt ist, ist ein 70 Meter langes und 570 Tonnen schweres Durchlasswerk, das in der "Kandelbergklinge" errichtet wurde. Darüber kommt eine bis zu 14 Meter hohe Dammschüttung, die für die s-förmige Anbindung der Ortsumfahrung an die Seckachtalbrücke über die "Kandelbergklinge" nötig ist, wobei insgesamt zwischen den beiden fertiggestellten Brücken ein Höhenunterschied von 40 Metern in Längsrichtung überwunden werden muss. In dem topografisch steil abfallenden Gelände werden hierdurch auch Anschulterungen mit über 20 Metern Höhe erforderlich, um die neue B292 anlegen zu können.

Im Zuge dieser Arbeiten wurden bereits etwa 65.000 Kubikmeter Erde abgetragen. Damit für die hohe Dammschüttung geeignetes Material nicht von außerhalb angefahren werden muss, hat die Firma Wolff und Müller an der Großbaustelle eine große Sieb- und Brecheranlage aufgebaut. Hier wird der abgetragene Boden aufbereitet und für die Dammschüttung wiederverwendet. "15 Stunden am Tag ist die Anlage im Betrieb, um ausreichend Kapazitäten für den Einbau vorzuhalten", so Bauleiter Zumbach.

Vier Kettenbagger, eine Raupe und vier Muldenkipper mit einem Fassungsvermögen von 18 Kubikmetern je Fahrzeug sind im Einsatz, um das aufbereitete Material in die "Kandelbergklinge" zu transportieren und dort abzuladen. Bei solchen Massen an Material dauere es natürlich auch seine Zeit, bis sich die Aufschüttung setzt, so der Projektleiter.

Foto: Andreas Hanel

Ein weiterer zeitlicher Faktor sind die coronabedingten Lieferengpässe. "Bei Stahl, Holz und Kunststoff haben wir auch mit Materialengpässen zu kämpfen", berichtet Große. "Wir versuchen das auszugleichen." Bis jetzt mit Erfolg, denn man sei im Bauzeitenplan nur "leicht hinterher". Die Hauptstrecke soll aber möglichst dieses Jahr fertig werden, während das Ende der Gesamtbaustelle auf Mitte nächsten Jahres terminiert sei.

Doch bei allem Zeitdruck würden auch die ökologischen Vorgaben umgesetzt, wie Hofmann informiert. Die Arbeiten werden von einer Umweltbaubegleitung überwacht. Wegen der schwierigen Zugänglichkeit in der Topografie konnten vorher nicht alle gefährdeten Arten – vor allem die Zauneidechse – von der Fläche gebracht werden, trotz Schutzzäunen und Vergrämungsmaßnahmen. Einzelne Tiere werden nun artgerecht von einem Faunistikexperten mittels Angeltechnik abgefangen und in ein Ersatzhabitat gebracht, sodass mit allen Maßnahmen zusammen dafür Sorge getragen wird, dass der Umwelt- und Naturschutz im Rahmen der Umsetzung des Bauvorhabens beachtet wird und die ökologische Funktionalität sichergestellt bleibt.