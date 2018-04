Die Deutsch-Klausur bildete gestern an den allgemein bildenden Gymnasien traditionell den Auftakt der schriftlichen Abitur-Prüfungen (unser Bild zeigt Abiturienten am Burghardt-Gymnasium in Buchen). Bei den beruflichen Gymnasien begannen die Prüfungen dagegen schon am letzten Freitag. Hier war Deutsch am gestrigen Mittwoch bereits das dritte schriftliche Fach. Foto: Joachim Casel

Neckar-Odenwald-Kreis/Buchen. (joc) Alles neu macht nicht nur der Mai, wie ein Sprichwort sagt, im Bildungswesen ist auch der April für so manche Neuerung gut. So bildete die gestrige Deutsch-Klausur in diesem Jahr erstmals nicht mehr für alle Abiturienten den Startschuss für die diesjährigen schriftlichen Prüfungen, denn bei den beruflichen Gymnasien ist man längst mitten drin im Abi-Marathon. Denn hier läutete die Mathe-Klausur bereits am letzten Freitag die schriftlichen Prüfungen ein. Am Montag folgte dann das Profilfach.

Dies war an der Helene-Weber-Schule in Buchen, Gesundheit oder Pädagogik. Am Technischen Gymnasium der Zentralgewerbeschule Buchen natürlich Technik und am Walldürner Wirtschaftsgymnasium wurde am Montag das Profilfach Wirtschaft geprüft.

Die Deutsch-Klausur wurde am Mittwoch für allgemeinbildende und berufliche Gymnasien wie schon in den Jahren zuvor am gleichen Tag geschrieben. Und auch die Aufgaben waren an beiden Schultypen wieder nahezu identisch. Von den fünf möglichen Klausurthemen war nur eines abweichend.

Durch die Vorgabe der Schwerpunktthemen gab es bereits im Vorfeld genügend Möglichkeiten zur intensiven Vorbereitung. Die Abiturienten hatten es nämlich auch 2018 wieder mit Georg Büchners "Dantons Tod", Max Frischs "Homo faber" und Peter Stamms Prosawerk "Agnes" zu tun. Lyrikthema war: "Natur und Mensch in der deutschsprachigen Lyrik - vom Sturm und Drang bis zur Gegenwart".

An konkreten Aufgaben sah das Ganze dann so aus:

Bei der Interpretation des Schwerpunkttextes Prosa war wieder eine Textstelle aus "Agnes" zu deuten. Im Rahmen einer vergleichenden Betrachtung galt es zu prüfen, in wie weit Agnes und Hanna als selbstbestimmt handelnde Figuren gelten können.

Für Lyrikfreunde stand ein Vergleich von zwei Gedichten zur Auswahl bereit. Theodor Fontanes 1844 entstandenes Gedicht "Alles still" aus dem Jahre 1844 und Alfred Lichtensteins "Winter" aus dem Jahre 1912 sind sich nur vordergründig ähnlich, in dem sie die kalte Jahreszeit beschreiben. Bei Fontane geschieht dies trotz kühler Temperaturen positiv und lebensbejahend, während bei Lichtenstein Pessimismus und Schwermut die Szenerie prägen.

Dritte Aufgabe war der Kurzprosatext "Spuk in Genf" von Erich Kästner. Novellenähnlich berichtet Kästner hier von einer unerhörten Begebenheit: Ein Mann isst sein Bierglas auf und fordert von den immer nervöser werdenden Passanten sehr massiv eine "Spende" ein.

Die nächste Aufgabe hatte es in sich. Die Abiturienten sollten ein Essay verfassen zum Thema "Sprache leicht gemacht". Dazu standen mehr oder weniger erläuternde Texte bereit, die sich pädagogisch, soziologisch, germanistisch und mit vielen weiteren Ansätzen mit diesem Thema auseinander setzten. Allein mit dem Wissen, dass kurze Hauptsätze, weitgehender Verzicht auf Nebensätze und die Verwendung gängiger Wörter hier ratsam wären, kam man dabei leider nicht sonderlich weit...

Letzte mögliche Alternative war schließlich die Analyse und Erörterung eines pragmatischen Texts. Im allgemein bildenden Gymnasium war das ein Artikel aus der "Welt" von Matthias Heine mit dem gewagten Titel "Ohne Boulevardpresse ist die Demokratie in Gefahr".

Bei den beruflichen Gymnasien war die fünfte Aufgabe natürlich auch eine Texterörterung, aber wie Alfons Pföhler vom Technischen Gymnasium in Buchen herausstrich, eines, das mehr die wirtschaftlichen oder technischen Aspekte für die Abiturienten der beruflichen Gymnasien in den Mittelpunkt rückt. Hier lautete der Titel eines "Zeit"-Artikels von Patrick Spät: "Low Performer - Jagd auf vermeintliche Minderleister". Stoff für eine ausgiebige Erörterung bot hier vor allem die spannende Unterzeile: "Leistungsbeurteilungen sind das goldene Kalb der modernen Arbeitswelt. Die Bosse wollen sie, die BWLer berechnen sie und die Mitarbeiter hassen sie."

In einer ersten Bewertung stuften Deutsch-Lehrer aus der Region die fünf Aufgaben als durchaus machbar ein. Vor allem der Vergleich "Agnes" - "Homo faber" sei im Unterricht intensiv vorbereitet worden. Auch die Lyrik-Thema werteten sie als dankbare Aufgabe. Dagegen wurde das Essay doch allgemein als recht schwierig angesehen. Ein Lehrer meinte hierzu: "Mit einem abgeschlossenem Pädagogik-Studium hätte man sich hier leichter getan..."

Genau wie im ganzen Regierungspräsidium ist die Anzahl der Abiturienten auch hierzulande - im Vergleich zu den Vorjahren - etwas rückläufig. Im Altkreis Buchen sind es in diesem Jahr gerade mal 383 Abiturienten (davon 150 in den beruflichen Gymnasien). Die meisten Abiturienten im Altkreis Buchen kommen in diesem Jahr mit 89 vom Ganztagesgymnasium Osterburken. jeweils 72 sind es am Burghardt-Gymnasium Buchen und am Eckenberg-Gymnasium in Adelsheim. Spitzenreiter bei den beruflich orientierten Gymnasien ist das Wirtschaftsgymnasium in Walldürn mit 62 Abiturienten. An der Helene-Weber-Schule in Buchen treten 49 Abiturienten an und am Technischen Gymnasium der Zentralgewerbeschule Buchen sind es 39. Achim Wawatschek, der stellvertretende Schulleiter am BGB, spricht von einem deutlichen Knick, denn zuletzt und auch in den folgenden Jahren zählt man am Burghardt-Gymnasium jeweils um die 100 Schüler. Und auch Alfons Pföhler, der Abteilungsleiter Technisches Gymnasium an der ZGB Buchen, registriert 2018 mit gerade mal 39 Abiturienten an seiner Schule eine eher niedrige Zahl.

Nach dem Ende der schriftlichen Klausuren (am Mittwoch 25. April) dürfen die Abiturienten dann etwas verschnaufen. Die mündlichen Prüfungen finden für die allgemein bildenden Gymnasien in der Zeit vom 25. Juni bis zum 6. Juli und für die beruflichen Gymnasien in der Zeit vom 2. bis 11. Juli statt.