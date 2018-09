Adelsheim. Nach vier spannenden Wochenenden, sehr vielen interessierten Besuchern und einer guten Resonanz auch in den überregionalen Medien geht "Adelsheim leuchtet 2013" auf den Höhepunkt und Abschluss zu: Am Samstag, 17. August, wird in Adelsheim die "Nacht der 10.000 Lichter" gefeiert. Dabei gibt es Musik, Bewirtung auf der dann autofreien Marktstraße und ein letztes Mal die Videokunstausstellung "ATAMAFASAJARAMORGANA" im Schlosspark.

Tausende von Teelichtern werden dafür sorgen, dass Adelsheim in dieser Nacht noch einmal richtig aufleuchtet. Jeder Adelsheimer kann mitmachen, und auch die Gäste können sich beteiligen: Einfach Teelichter mitbringen, anzünden und am Straßenrand aufstellen. Adelsheimer Bürger und Geschäftsleute können vorbereitete Teelichter am Donnerstag, 15. August, und Freitag, 16. August, jeweils zwischen 16 und 18 Uhr, im Unterschlosshof (Marktstraße 22) abholen. Das Team von "Adelsheim leuchtet" und Vereine der Stadt werden in der "Nacht der 10.000 Lichter" für Bewirtung sorgen.

Richtig los geht der Abend mit einem Konzert der Band "YEN" im Schlossgraben. "YEN", das ist englischsprachige Rockmusik von einer Band, die die leisen Töne nicht weniger beherrscht als die lauten. Mal rockig und impulsiv, mal ruhig und geschmeidig, doch immer überzeugend.

"Sofa - so good", so nennt die vierköpfige junge Band ihre Tour durch Deutschland, bei der sie über 100 Gigs in den Fußgängerzonen spielte. Bewaffnet mit einem eigens dafür modifizierten rollenden Sofa, Instrumenten und der unglaublichen Stimme von Sängerin Yen, bringen die Musiker jeden Ort zum Tanzen - jetzt auch den Schlossgraben.

Schon ab 19 Uhr bewirten die Vereine der Stadt und das Team von "Adelsheim leuchtet" in der Oberschloss- und Unterschlossbar sowie in der ganzen Marktstraße. Von 22 bis etwa 2 Uhr ist die Durchgangsstraße für den Verkehr gesperrt und man kann ohne Gefahr durch die Gassen spazieren. Zum Beispiel in die evangelische Stadtkirche und in die Jakobskirche, die illuminiert sein werden. Auch einige Geschäfte haben geöffnet.

Ab 22 Uhr bis etwa 1.30 Uhr sind ein letztes Mal die audiovisuellen Installationen von Louis von Adelsheim im Schlosspark zu sehen. Noch einmal kann man die ruhigen, ungewöhnlichen Projektionen von Wüstenbildern und Skulpturen bestaunen, bevor "Adelsheim leuchtet" wieder in eine längere Pause geht. Besuchen kann man auch die Ausstellung "SchwarzWeißPlus" von Ulrike Thiele im Theaterkeller mit Fotocollagen und Installationen.

Fans von "Adelsheim leuchtet" wissen, was in der "Nacht der 10 000 Lichter" um Mitternacht geschieht: Die Glocken der evangelischen Stadtkirche läuten, und danach gibt es Musik vom Kirchturm und auf der Bühne vor dem Rathaus. Hier wird auch "YEN" mit einigen "Sofa"-Stücken dabei sein.

Karten für das Konzert am Samstag um 20 Uhr im Schlossgraben unter freiem Himmel und für "ATAMAFASAJARAMORGANA" gibt es an der Abendkasse und im Vorverkauf bei der Stadt Adelsheim, Telefon: 06291/62000.

Erfahrungsgemäß ist die Warteschlange zur Videokunstausstellung in der Lichternacht lang: Für alle, die die meditativen Projektionen mit mehr Ruhe sehen wollen, empfiehlt sich deshalb ein Besuch bereits am Freitag, 16. August, von 22 bis 1 Uhr.