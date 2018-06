Buchen/Gelsenkirchen. (rüb) Eine junge Mutter wurde am Montagabend tot in ihrer Wohnung in Gelsenkirchen-Horst aufgefunden. Die 26-jährige Escra C. wurde brutal ermordet. Dringend tatverdächtig ist ihr flüchtiger Lebensgefährte Samir B..

Hat sich der Tatverdächtige in unserer Region versteckt? Entsprechende Facebook-Posts machten am Mittwoch die Runde. Auch wenn es laut Polizei derzeit "keine Hinweise auf den Aufenthalt des Tatverdächtigen im Neckar-Odenwald-Kreis" gibt, so führen die Spuren doch in den Odenwald. Denn der 35-Jährige wuchs hier auf, Teile der Familie wohnen immer noch hier.

Ihre Schwester und Cousine hatten die ermordete Frau gefunden, ein Nachbar schließlich die Polizei gerufen. Während die Polizei keine Angaben machte, wie Esra C. ums Leben kam, schreibt die "Bild"-Zeitung, dass sie ermordet wurde.

Seit Dienstag sucht die Kriminalpolizei Gelsenkirchen in einer Öffentlichkeitsfahndung bundesweit nach dem Freund der Ermordeten, dem 35-jährigen Samir B.. Er soll 1,72 Meter groß sein, hat eine athletische Figur, trägt kurze dunkle Haare sowie einen dunklen Kinn- und Backenbart und soll "nordafrikanisch" aussehen.

B. trug möglicherweise eine schwarze Baseball-Kappe mit einem großen weißen S auf der Stirnpartie, einem weißen langärmeligen T-Shirt, einer schwarzen Hose und weißen Schuhen.

Die RNZ hat am Mittwoch bei der Pressestelle der Polizei in Gelsenkirchen nachgefragt, ob sich Samir B. möglicherweise in Buchen und Umgebung aufhält: "Wir haben dazu keine Hinweise", sagte ein Sprecher. Dennoch ist der Polizei der familiäre Bezug in die Region natürlich bekannt. Dementsprechend werden die naheliegenden Überprüfungen wohl schon stattgefunden haben.

Info: Sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort des flüchtigen Tatverdächtigen an die Polizei Gelsenkirchen unter der 0209/365-7113, oder jede andere Polizeidienststelle.