Von Marianne Miko

Walldürn. Aus gegebenem Anlass und zur Erinnerung an die Erbauerin der Walldürner Lourdes-Grotte soll hier ein Rückblick über die Geschichte der Kapelle gegeben werden, die bei einem brand am Montagmorgen zerstört wurde.

Die Quellen für diesen Bericht sind Originaltonbandaufnahmen mit Maria Hofmann, einer Nichte der Erbauerin (1902 bis 1997) sowie Bücher von Theodor Wick und Prof. Dr. Peter Assion.

Barbara Hilbert, geb. Becker, die am 17. Oktober 1857 in Walldürn geboren wurde, war verheiratet mit dem Steinmetz Heinrich Hilbert. Aus der Ehe gingen drei Mädchen hervor, von denen eines sehr früh starb, das zweite, Maria Hilbert, die später Franz Josef Lang, den Schwiegervater von Luise Lang ("Langs Luis") heiratete und das dritte, Franziska, die ledig blieb. Im Alter von 32 Jahren starb Heinrich und hinterließ seine Frau mit drei kleinen Kindern.

Die Marienerscheinungen von Lourdes 1858 fanden überall in der Welt ein großes Echo, so auch in Walldürn. In ihrer Verzweiflung wandte sich Barbara Hilbert an die Mutter Gottes von Lourdes und versprach, dass sie in Walldürn eine Grotte erbauen lassen wolle, wenn sie ihre Kinder versorgen könne, bis sie erwachsen seien.

Als Lebkuchenhändlerin ging sie auf "Handelschaft". Mühselig sparte sie sich jeden Pfennig vom Munde ab, und es gelang ihr, ihr Versprechen wahr zu machen. Die erste Grotte wurde auf dem Weg entlang des Kinderspielplatzes am heutigen Kindergarten St. Georg als begehbares Haus mit sechs Betstühlen erbaut. Nach Informationen aus dem Heimatmuseum stammen die verwendeten Tuffsteine vom Schloss Homburg bei Triefenstein in der Nähe von Würzburg. Aufgrund von Reblausbefall waren die Besitzer gezwungen, aus der Not heraus diese Steine zu verkaufen. Es war sogar ein Wasserbecken darin und Maria Hofmann erzählte, dass sich ein Walldürner Lausbub den Spaß erlaubt hatte, dieses Wasser als Lourdeswasser zu verkaufen.

Als die Mutter 1928 starb, übernahm die ledige Tochter Franziska Hilbert, die Cousine von Maria Hofmann, die Pflege der Grotte und ab 1946 Maria Hofmann, die Großtante der Verfasserin.

Im Zuge der Verlegung des alten Friedhofes 1948 an den Rand der Stadt und der Anlage des neuen Wallfahrtsplatzes sicherte man die beiden Gipsfiguren der Maria und der Bernadette, den eisernen Kerzentisch und die Tuffsteine.

Die neue Lourdesgrotte kam an den Rand des Wallfahrtsplatzes in die linke obere Ecke. Sie war kleiner als die frühere und hatte eine andere Aufmachung: Eine mit Buntsandsteinen gemauerte Kapelle nahm die Grotte so auf, wie sie in der früheren angeordnet war. Der Weg zur Grotte verläuft entlang der alten Friedhofmauer auf den Gräbern der Choleratoten des Jahres 1866.

Dank ihrer guten Gesundheit, die Maria Hofmann nach eigenen Angaben der Mutter Gottes von Lourdes zu verdanken hatte, konnte sie die Grotte bis ins hohe Alter betreuen. So manche Geschichte hatte sie auf Lager. Zum Beispiel, wenn wieder einmal böse Buben an den Kerzen gezündelt hatten oder der eine oder andere Spaziergänger seine Notdurft in der Kapelle verrichtet hatte, dann war Maria in ihren Vorwürfen, Klagen und mit ihrem Schimpfen nicht mehr zu bremsen. Auch das undisziplinierte Verhalten mancher Wallfahrer machte ihr sehr zu schaffen, wenn sie wieder einmal die Kerzen nicht auf den dafür vorgesehenen Kerzentisch, sondern auf die Tuffsteine stellten.

Vor allem die Wallfahrtszeit war für Maria Großeinsatzzeit. Vier bis fünf Mal am Tag musste sie die Kerzen in schweren Körben nach Hause schleppen, um sie dann als Vorrat für das übrige Jahr einzulagern. Da wurden die Neffen und Nichten so manches Mal mit eingespannt. Nach der Wallfahrt hieß es dann auch für die Kinder, heißes Wasser von der Sandgasse in die Grotte schleppen, um die Bänke und den Boden zu scheuern und die Wachsreste zu beseitigen.

In den 70er Jahren ließ Maria dann von der Firma Staudenmaier neue Bänke anfertigen, die heute noch in der Grotte stehen. 1990 musste sie dann aus Altersgründen die Pflege aufgeben und Familie Hommers übernahm die Betreuung, später dann Bernd Hollerbach. Trotzdem besuchte Maria mit ihrer Freundin Kathi Schieszl täglich nach dem Kirchgang "ihre Mutter Gottes von Lourdes".

Ab 2001 betreute Irmgard Feldhaus die Grotte, die inzwischen mit einem abschließbaren Gitter versehen ist, damit wenigstens am Abend und in der Nacht kein Unfug mehr getrieben werden kann. Seit einigen Jahren wird sie von H. Dorner betreut.

Zur Erinnerung an die Stifterin der Grotte, Barbara Hilbert, und ihre Nichte Maria Hofmann wurde am Eingang eine kleine Steintafel angebracht.