Seckach. (lm) Die Flüchtlingsflut stellt Deutschland und insbesondere die kleineren Kommunen vor große Herausforderungen. Und das in jeder Beziehung. Die Gemeinde Seckach hat dabei gewisse Erfahrungswerte, was sicherlich ein Vorteil ist, denn nur zu genau sind noch die Zeiten in Erinnerung, als an der Teufelsklinge ein Durchgangslager für Flüchtlinge war. Viele der ehemaligen Flüchtlinge sind längst wertvolle Mitbürger Seckachs geworden. Schon allein dadurch hat man in Seckach eine andere Sichtweise im Umgang mit den Neubürgern, als in vielen anderen Teilen des Landes. So hatte Bürgermeister Thomas Ludwig schon kurz vor Ankunft der ersten Asylbewerber eine Versammlung im Rathaus einberufen, bei der sich spontan der ehrenamtliche Arbeitskreis "Asyl" gebildet hat (die RNZ berichtete), der sich aus rund 20 Personen zusammensetzt, die durch Ann-Kathrin Lamla von der Gemeindeverwaltung unterstützt werden.

Diese hatte eine Liste vorbereitet, in die jeder Freiwillige sich für sein bevorzugtes Aufgabenfeld eintragen konnte. Beispielsweise zeigen, wie eine Waschmaschine funktioniert, Staubsauger und andere Haushaltsgeräte besorgen, Fahrten zum Landratsamt oder zum Einkauf nach Mosbach anbieten, Deutschunterricht, Begleitung zu Ämtern...

Für eine erfolgreiche Integration besonders wichtig ist der Abbau der Sprachbarriere. Die Neuankömmlinge sollten so schnell wie möglich Deutsch lernen können, war die Devise. Mit diesem Angebot rannten die "Deutschlehrer" Gabriele Aurin, Inge Marie Bonin, Ulrike Emrich und Hannes Vogel offene Türen ein. Denn von den inzwischen sechs Männern im Alter von 28 bis 46 Jahre, die im Großeicholzheimer Wasserschloss untergebracht sind, nehmen fünf regelmäßig am Unterricht teil, der aus pragmatischen Gründen weitgehend bei ihnen in der Wohnung abgehalten wird. Gleichzeitig überraschten die Flüchtlinge ihre neuen Freunde - denn das sind die Mitglieder des Arbeitskreises für sie - mit einem Männerhaushalt, der seinesgleichen sucht, wie Inge Marie Bonin lobend erwähnt: "Die Küche ist immer total sauber. Nie steht schmutziges Geschirr rum. Der Abfall wird akkurat getrennt." Doch zurück zum Unterricht, der ein ganz besonderer ist, denn die Männer sind wissenstechnisch auf sehr unterschiedlichen Levels. Einige haben nie eine Schule besucht und lernen überhaupt zum ersten Mal Schreiben, und das in einer Sprache, die nicht ihrem Heimatkulturkreis entspricht. Und dann gibt es höher Gebildete, die auch Englisch sprechen. Doch alle sind so wissbegierig, dass sie sich - entgegen der Erziehung ihres Kulturkreises - auch von den Frauen etwas sagen lassen. Als Beispiel nannte Inge Marie Bonin das Wort "Goldschmied", das sie wie "Goldeschmied" aussprechen. "Ich korrigiere kleinste Haken, die aus einem geschriebenen q ein g machen würden. Pingelig achte ich auf richtige Aussprache. " Das Schreiben von links nach rechts ist für die Asylanten gewöhnungsbedürftig, ebenso die Buchstaben von oben nach unten und "auf" der Zeile zu schreiben. "Es war ein besonderes Highlight, als Schermohammad, der 46-jährige kleine Mann ohne jede Bildung, vor zwei Wochen zum ersten Mal im Leben seinen Nachnamen alleine und richtig schreiben konnte. Er war stolz!"

Da es bisher kaum sprachliche Verständigung zwischen Lehrern und Schüler geben kann, wird viel mit praktischen Übungen gearbeitet: Wie kauft man ein? Was sagt man, wenn man Hilfe braucht? Wie ist das Wetter? Wie entschuldigt man sich? Dabei wird zusätzlich viel Mimik und Gestik eingesetzt. Aber es werden nicht nur Wörter diktiert und Aussprache geprüft, die Männer lernen auch rechnen. Und ihre "Lehrerfreunde" hören ihnen zu, wenn sie versuchen, über ihre Probleme zu erzählen. Einige warten seit zweieinhalb Jahren auf ihr "Interview", warum sie eigentlich Asyl beantragen. Sie sind manchmal traurig, weil sie zu Hause in Afghanistan Familien haben, Frau und Kinder, kranke Eltern und keine Chance, sie zu besuchen. Traurig, weil sie nichts tun dürfen. Sie wollen arbeiten, lernen und nicht zur Last fallen und sind für jede Hilfe sehr dankbar. Wie Inge Marie Bonin weiter berichtete, hatten die Männer einige Male die Chance, gemeinnützige Arbeit zu leisten, ihre "Arbeitgeber" seien beeindruckt gewesen. "Von diesen Arbeitseinsätzen brauchen sie dringend mehr - nicht nur wegen dem zusätzlichen Geld, sondern vor allem für sich selber!"

Die Mitarbeiter des AK "Asyl" leisten ihre vielfältigen Aufgaben mit Begeisterung, bitten aber auch die Bürger um Hilfe. Denn die Probleme hören nicht auf. Man sucht dringend weiteren Miet-Wohnraum.

Der abschließende Appell der engagierten Mitarbeiter: "Es werden weitere Flüchtlinge kommen! Kümmern wir uns um sie! Geben wir ihnen eine Chance! Dann werden sie für unsere Gemeinde ein Gewinn und keine Belastung!"