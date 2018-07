Mit der ersten energetischen Teilsanierung der "Alten Schule" in Hüngheim soll noch im Mai begonnen werden. Die Stadt stellte als ersten Betrag 45 000 Euro zur Verfügung. Umfangreiche Arbeiten der Vereine sind zunächst notwendig. So müssen die im Obergeschoss genutzten Räume ausgeräumt werden. Foto: Helmut Frodl

Hüngheim. (F) Zur Sitzung des Hüngheimer Ortschaftsrates am Donnerstagabend in der "Alten Schule" begrüßte Ortsvorsteher Sven Seemann neben Bürgermeister Hans-Peter von Thenen zahlreiche interessierte Bürger, darunter die Vorsitzenden der in diesem Gebäude beheimateten Vereine.

Seemann informierte detailliert darüber, dass die Bauarbeiten für die energetische Teilsanierung der "Alten Schule" in den nächsten Wochen beginnen sollen. Zahlreiche Arbeitseinsätze werden erforderlich sein, um die Vereinsräume im Obergeschoss auszuräumen.

Nach den Anfragen aus der Bürgerschaft und der Bekanntgabe von in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüssen, befasste sich das Gremium mit einem erfreulichen Thema, der Genehmigung eines weiteren Bauantrags in der Richard-Wagner-Straße. Hierzu gab es keine Bedenken, und der Antrag wurde einstimmig genehmigt.

Wie Ortsvorsteher Sven Seemann sagte, seien in diesem geplanten Neubaugebiet, dessen Erschließung in durch die beauftragte Firma Schweickert (Oberkessach) in diesen Tagen beginnt, bereits vier Bauplätze vergeben. Es sei insgesamt eine starke Nachfrage vorhanden, was für den kleinen Stadtteil Hüngheim sehr erfreulich sei.

Ein weiterer wichtiger Punkt der Sitzung war die geplante energetische Teilsanierung der "Alten Schule". Seitens der Stadt seien für die vorgesehenen Arbeiten - Dach und neue Außenwandisolierung - Haushaltsmittel genehmigt worden.

Diese Baumaßnahme bedeute, wie Seemann sagte, für die Vereine, die im Obergeschoss beheimatet sind, dass sie ihre Übungs- und Probenräume bis Ende Mai ausräumen müssen, da zu diesem Zeitpunkt die Bauarbeiten beginnen und drei Monate andauern werden. Im August sollen die Arbeiten beendet und die Räume wieder bezugsfertig sein. Bei den anstehenden Arbeiten, so der Ortsvorsteher, sei unter den Vereinen Zusammenarbeit gefragt. Er habe aber hier keine Bedenken.

In der nächsten Sitzung des Ravensteiner Stadtrates am 17. Mai werden die ausgeschriebenen Gewerke, wie Bürgermeister von Thenen bestätigte, vergeben.

Durch die anstehende Sanierung sei auch eine Veränderung der Räume vorgesehen, da ein Raum nach Rücksprache mit dem Denkmalamt vergrößert werden darf. Die ins Auge gefasste Grundsanierung des Gebäudes mit Erweiterung der Küche könne nicht in Kürze erfolgen, sondern in den nächsten drei Jahren. Wann genau, stehe aber noch nicht fest. Für die erforderlichen Umräumarbeiten sagte der Ortsvorsteher den Vereinen die volle Unterstützung des Ortschaftsrates und der Stadt zu.

Im letzten Tagesordnungspunkt "Informationen und Anfragen" gab der Ortsvorsteher bekannt, dass die am 15. Juli stattfindende Rallye "Historic Classic" wieder durch Hüngheim führen werde. In Richtung Ballenberg werde eine Sonderprüfung stattfinden.

Wie im Stadtrat besprochen wurde, will dieser auch weiterhin am traditionellen Pfingstmarkt den Getränkeausschank im Bierwagen übernehmen. Ortsvorsteher Seemann bat auch die Mitglieder des Ortschaftsrates um freundliche Mithilfe und Unterstützung bei der Besetzung des Stands.

Im Stadtteil Hüngheim besteht eine verstärkte Nachfrage nach Bauplätzen, was der Ortsvorsteher als sehr erfreulich bezeichnete. Der Ortschaftsrat habe auf die Situation schnell reagiert und die Erschließung eines neuen Baugebiets in die Wege geleitet. Auf diese Entscheidung könne man sehr stolz sein, sagte der Ortsvorsteher und dankte insbesondere der Stadt Ravenstein sowie den Stadträten für die Unterstützung bei der Realisierung.

Die geplante große Grundsanierung der "Alten Schule" mit Anbau müsse leider um einige Jahre zurückgestellt werden, sagte der Ortsvorsteher und bat hierfür um Verständnis. Derzeit seien andere Projekte in der Stadt vorrangig, so die Schaffung des neuen Zentralkindergartens in Oberwittstadt und der Neubau eines Bauhofs in Merchingen.

Er hoffe, dass danach Hüngheim wieder zum Zug komme werde und der geplante Umbau der "Alten Schule" Vorrang habe. Mit den Tiefbauarbeiten zum geplanten Breitbandausbau in Hüngheim soll Anfang Juni begonnen werden. Mit Beeinträchtigungen für die Bürger sei, so Seemann, nicht zu rechnen.