Neckar-Odenwald-Kreis. Der kleine Leon Marcel, gerade mal vier Wochen alt, verschläft die ganze Sache. Dabei dreht sich bei einem der ersten Familienbesuche, die seit kurzem im Rahmen eines Projektes bei Familien mit Neugeborenen in Osterburken stattfinden, alles um ihn und sein Wohlbefinden. Aber seine Eltern Irene und Waldemar Bichler sind ja ohnehin die Ansprechpartner. Und die sind ganz interessiert an dem, was ihnen Josef Ziegelhofer erzählt.

Josef Ziegelhofer - mit Edith Link und Malaike Ehrling einer von derzeit drei Ehrenamtlichen in Osterburken, die diese Familienbesuche machen - war bei dieser "Premiere" nicht allein, sondern brachte ausnahmsweise auch Bürgermeister Jürgen Galm und Pascal Picavet von der Beratungsstelle für Kinderschutz beim Landratsamt mit. Die Stadt Osterburken bringt sich organisatorisch als auch finanziell stark ein - wie auch die Gemeinde Fahrenbach, die ebenfalls an diesem Modellprojekt beteiligt ist.

Der Reihe nach: Die Beratungsstelle für Kinderschutz ist dem neuen Bundeskinderschutzgesetz verpflichtet und versteht sich als Beratungsstelle für alle, die mit Kindern und Jugendlichen leben und arbeiten. Die Angebote werden sehr niederschwellig gehalten, das "offizielle" Jugendamt bleibt bewusst außen vor.

In diesem Zusammenhang sind auch das Projekt "Keiner fällt durchs Netz - Frühe Hilfen für Familien" oder das Landesprogramm "Stärke" zu verstehen, in dessen Rahmen es zur Geburt eines Kindes Gutscheine im Wert von 40 Euro gibt für Kurse wie "Das Baby verstehen" oder Babymassage. Allerdings werden diese Gutscheine eher selten genutzt. Zum Beispiel, weil die Kurse nur zentral angeboten und die Wege für viele Mütter oder Väter zu weit sind.

Es gibt auch im Kreis viele gute Angebote, die sehr früh ansetzen und das Zusammenleben und damit das gesunde Heranwachsen von Kindern fördern wollen. Intention ist es, zu unterstützen, Fragen zu klären und damit Schwierigkeiten erst gar nicht entstehen zu lassen.

Vor diesem Hintergrund sind auch die Familienbesuche zu sehen, die natürlich nur dann erfolgen, wenn die Eltern einverstanden sind. Wünschen sie keinen Besuch, erhalten sie die Info-Materialien per Post. Die Osterburkener Familie Bichler war einverstanden.

Josef Ziegelhofer war früher Arbeitstherapeut in der JVA, arbeitet noch als Erziehungsbeistand und fühlt sich mittlerweile - als Opa einer Enkelin - eigentlich "zu alt" für Familienbesuche. Trotzdem ließ er sich letztlich für die Übernahme dieser ehrenamtlichen Aufgabe gewinnen. Eine besondere Qualifikation ist laut Pascal Picavet keine Bedingung: "Beim Familienbesuch werden einfach nur Informationen rübergebracht. Da kommt niemand, der irgendetwas kontrollieren will."

In entsprechend lockerer Atmosphäre fand dann auch das Gespräch statt. Waldemar und Irene Bichler waren sehr aufgeschlossen, nahmen das mitgebrachte Informationsmaterial - den Familienwegweiser des Landratsamtes mit vielen wichtigen Ansprechpartnern, verschiedene Broschüren, einen Brief des Bürgermeisters und als Geschenk Latz mit Osterburkener Wappen - gerne entgegen, und Irene Bichler meldete sich auch gleich für den Kurs "Babyschwimmen" an, der in Bofsheim zustande kommen soll.

Das Thema ist auch Bürgermeister Jürgen Galm wichtig; deshalb sponsert Osterburken die Gutscheine, die frisch gebackene Eltern im Rahmen des Projektes "Stärke" erhalten, auch mit nochmals 50 Euro, so dass ein Kursbesuch in aller Regel nichts oder nur einen kleinen Betrag kostet. Er ergänzte die Informationen um die in Osterburken vorbildlichen Angebote der Kindergärten und der verlässlichen Grundschule bzw. der Ganztagesgrundschule, womit er etliche Wissenslücken füllte.

Das Projekt Familienbesuche läuft im Übrigen auch in Fahrenbach; hier sind es Sandra Kreis, Claudia Wenniger, Christiane D 'Agro und Andreas Bönig vom Förderverein Kinder und Jugend in der Gesamtgemeinde Fahrenbach, die die Besuche ehrenamtlich durchführen.

Auch Bürgermeister Jens Wittmann steht voll hinter diesem Projekt und ist froh, im Förderverein Unterstützung dafür zu erhalten. "Ich finde das toll, dass die jungen Familien nicht nur ein obligatorisches Geschenk erhalten, sondern auch richtig gut informiert werden über die Angebote, die ihnen zur Verfügung stehen. Und für unseren Verein ist das eine gute Möglichkeit, mit den Eltern Bekanntschaft zu schließen."