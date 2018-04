Buchen-Oberneudorf. (pam) Aktuell wohnt Julia Breunig in Stuttgart, ursprünglich kommt die Studentin allerdings aus Oberneudorf. Allzu lange scheint es sie allerdings nie in Deutschland zu halten, denn nachdem sie mit der Schule fertig war, ging sie für ein Jahr nach Südafrika, um dort in einem Gemüsegarten-Projekt mitzuarbeiten. Nun hat sie noch größere Pläne: Gemeinsam mit ihren vier Mitbewohnern Georg Schubert, Hannes Haas, Veronica Schmidt-Cotta und Claudia Schmidt-Cotta will sie nächstes Jahr eine Radtour durch Amerika wagen.

Zu fünft wollen sie eine Radtour von Alaska nach Brasilien starten und sich so für knapp eineinhalb Jahre von deutschem Boden verabschieden. Im Juni geht's los. Die Strecke, die das Fünfergespann zurücklegen wird, wird rund 25 000 Kilometer umfassen. Und diese Tour ist nicht ihre erste: Vor drei Jahren waren sie bereits entlang der Donau unterwegs. Von Donaueschingen fuhren sie nach Rumänien und sie machten sogar in Istanbul Station. Dort sprachen sie erstmals über eine noch größere Radtour. "Das war alles erst einmal eine verrückte Idee. Nach und nach haben wir dann mehr Informationen gesammelt", resümiert Breunig. Verglichen mit ihrem nächsten Vorhaben erscheint die sechswöchige Tour entlang der Donau, die 3500 Kilometer umfasste, fast kurz. Die Vorbereitungsphase, die Julia Breunig und ihre Mitbewohner momentan durchlaufen, besteht größtenteils aus Recherche. Wie sieht die Strecke aus, die sie befahren werden? Wo gibt es Siedlungen? Wie kommt man an Trinkwasser und an Nahrungsmittelnachschub? Mit was für Schwierigkeiten ist zu rechnen?

Der körperliche Aspekt wird bei der Vorbereitung natürlich nicht vernachlässigt: Tagtäglich fahren sie deshalb auf ihren Drahteseln.

Aber auf unvorhergesehene Dinge kann man sich natürlich niemals vorbereiten. Sie befürchten, dass unvorhersehbare Witterungsverhältnisse sowie schwerer bestreitbare Streckenabschnitte zu Zwist führen könnten. "Wenn alle k.o. und hungrig sind, ist man auch leichter reizbar", meint Breunig.

Geplant ist die Strecke ebenfalls noch nicht bis ins kleinste Detail: "Wir haben den Flug nach Anchorage gebucht. Und wir haben relativ genau geplant, wie wir durch Alaska und den Norden der USA fahren wollen." Danach ist etwas Improvisation gefragt: "Es gibt immer ein paar Entscheidungen, die man treffen muss." Zwar existiere eine grobe Richtung, aber man müsse immer damit rechnen, auch einen etwas längeren Umweg einzuschlagen.

Warum machen sie sich eigentlich auf den Weg? Es geht ihnen nicht nur um das Vergnügen und darum, die Welt zu entdecken, es geht ihnen auch darum, Kenntnisse über das Leben anderer Menschen zu sammeln.

Insbesondere wollen sie Landwirte und deren Familien kennenlernen. Das begründet sich auch in ihren Studiums- und Ausbildungszweigen: Zwei Teilnehmer studieren Agrarwissenschaften.

Der Kontakt zu anderen Menschen und deren Lebenssituationen ist ein zentraler Aspekt: "Wir wollen in Erfahrung bringen, was sich für diese Menschen in den letzten Jahrzehnten verändert hat und was sie sich für die Zukunft wünschen", erzählt Breunig. Man möchte Interviews führen und Videomaterial sammeln, um am Ende einen eigenen Film, eine Dokumentation, in den Händen zu halten. Diese Doku soll dann auch veröffentlich werden. Die Radler hoffen darauf, dass das Ganze viele Leute erreicht.

Das größte Problem stellt aktuell wohl die Finanzierung des Vorhabens dar. Die Kosten für die eineinhalbjährige Tour sollen weitestgehend aus eigener Tasche bezahlt werden. Deshalb spart man bereits eifrig für den Juni: "Zum Glück bezahlen wir nicht so viel für die Miete, da wir zu fünft in einer kleinen Wohnung in Stuttgart leben", erklärt Hannes Haas. Durch diverse Nebenjobs sammeln sich Ersparnisse an, die "hoffentlich für die geplante Zeitspanne ausreichen". "Wenn nicht, müssen wir früher zurück", stellt Breunig klar. Ein wenig Unterstützung in Sachen Ausrüstung erhofft man sich von Sponsoren.

Nach der Tour wollen die jungen Leute dann in ihr Berufsleben starten: "Gerne im Bereich Ökolandbau", meint Julia Breunig.

Fi Info: Die Radler haben einen Internetblog: http://freiheitundfahrtwind.wordpress.com.