Hardheim/Amberg. (rüb) Die Mitarbeiter der früheren Firma Reum kommen nicht zur Ruhe: Mit der Übernahme durch die Amberger Grammer AG vor knapp eineinhalb Jahren schienen die wechselvollen Jahre mit Insolvenz und Besitzerwechsel eigentlich Vergangenheit zu sein. Doch nun befindet sich der Mutterkonzern Grammer in einer Übernahmeschlacht - mit offenem Ausgang, auch für die deutschen Standorte des Konzerns. Aus diesem Grund hatte die IG Metall Tauberbischofsheim am Montag zu einem Aktionstag aufgerufen, der zu einem eindrucksvollen Zeichen der Solidarität wurde: Mehr als 500 Beschäftigte von Grammer und weiterer Firmen aus der Region wehrten sich dabei mit Pfiffen und Unmutsbekundungen gegen die Übernahmepläne der umstrittenen bosnischen Investorenfamilie Hastor.

Demonstration gegen Grammer-Übernahme in Hardheim

Gerd Koch begrüßte zu der rund einstündigen Aktion neben den Grammer-Mitarbeitern auch Beschäftigte der Firmen AZO (Osterburken), Gustav Eirich (Hardheim), Hilite (Seckach), Lauda Dr. Wobser (Lauda), Procter & Gamble/Braun (Walldürn) und Weinig (Tauberbischofsheim), die sich mit ihren Kollegen solidarisch zeigten. Ausgestattet mit Trillerpfeifen, Warnwesten und Plakaten demonstrierten sie unter dem Motto "Zusammenstehen - mit Grammer in die Zukunft gehen" gemeinsam gegen die feindliche Übernahme.

Mit markigen Sprüchen wie "Spielt kein Monopoly mit unseren Arbeitsplätzen", "Feindliche Übernahme? Nicht mit uns!" oder "Euer Ego kostet unsere Existenz" drückten die Beschäftigten ihren Unmut aus, und Gerd Koch hoffte, dass die Protestrufe bis nach Bosnien schallen mögen. Denn: "Hastor hat ein ganz krummes Ding vor!"

Die Unternehmerfamilie habe lediglich eine kurzfristige Gewinnoptimierung im Blick, bei der in Kauf genommen werde, die stabilen Kundenbeziehungen nachhaltig zu schädigen. Dies sei nicht zu akzeptieren und könne auch den Standort Hardheim gefährden: "Ohne Not und nur aus spekulativen Interessen wird die Zukunft eines gut funktionierenden Unternehmens aufs Spiel gesetzt."

"Es ist fünf vor zwölf", warnte der Gewerkschafter und wies darauf hin, dass an diesem bundesweiten Aktionstag an mehreren Standorten rund 5000 Grammer-Beschäftigte aufgerufen seien, gegen die Übernahmepläne und die "Wild-West-Manier" des Investors zu demonstrieren.

Die bosnische Familie Hastor hält über zwei Investmentfirmen 20 bis 30 Prozent der Aktien und möchte bei der Hauptversammlung am 24. Mai in Amberg die Macht bei Grammer übernehmen. Gerade erst hat Hastor per einstweiliger Verfügung den Einstieg eines chinesischen Investors bei Grammer verhindert, mit dessen Hilfe die Übernahmeversuche der Bosnier gestoppt werden sollten.

Im Streit mit Volkswagen hatte die Hastor-Firmengruppe Prevent im vergangenen Sommer die Fließbänder des Autobauers teilweise zum Stillstand gebracht. Deshalb äußerten Betriebsrat, IG Metall, Wirtschaftsverbände und sogar die Bundesregierung Bedenken. Sie alle fürchten um die mehr als 12.000 Arbeitsplätze bei Grammer, weil deutsche Autokonzerne nun ihre Lieferbeziehungen nach den Erfahrungen von VW mit Prevent kündigen könnten, sollte die Familie Hastor künftig das Sagen haben.

"Eine solche feindliche Übernahme hat es in Deutschland noch nicht gegeben", klagte Gerd Koch und kritisierte, dass sich Hastor weigere, mit der Gewerkschaft, den Betriebsräten und sogar mit Vertretern der Bundesregierung zu sprechen. Der Bevollmächtigte kritisierte aber auch die aktuelle Geschäftsführung: Sie habe nur 70 Prozent der Stammbelegschaft von 700 Mitarbeitern in Hardheim eine Beschäftigungssicherheit angeboten. Seine klare Ansage: "Diesem Angebot des Arbeitgebers werden wir nicht zustimmen! Wir fordern Beschäftigungssicherung für alle!"

Der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Klaus Burkardt freute sich, dass sich an der Aktion so viele Mitarbeiter und Kollegen aus anderen Firmen beteiligten und sandte eine klare Botschaft aus: "Wir wollen diesen Hastor hier nicht haben!"

"Das ist heute nur der Auftakt", sagte Gerd Koch abschließend: Mit sechs bis acht Bussen wolle die IG Metall am 24. Mai zur Hauptversammlung der Grammer AG nach Amberg fahren und gegen die Übernahme demonstrieren.