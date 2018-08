Die Gemeinde Hardheim möchte weitere 'bayerische' Windräder direkt an der Landesgrenze verhindern. Foto: R. Busch

Hardheim/Eichenbühl. (rüb) Die Gemeinde Hardheim wehrt sich gegen den Bau eines neuen Windrads auf der Höhe, da die Anlage nur 800 Meter vom Ortsteil Rütschdorf entfernt auf bayerischer Gemarkung errichtet werden soll.

In unmittelbarer Nähe zur Kreisgrenze stehen bereits fünf Windräder. Nun wurde die Gemeinde im Zuge des Genehmigungsverfahren für zwei neue Anlagen um eine Stellungnahme gebeten. Demnach plant die Fa. Epuron Holding GmbH & Co. KG den bau zweier Anlagen vom Nordex N117.

Die Planung sieht Windräder mit einer Leistung von 2400 Kilowatt, einer Nabenhöhe von 141 Metern und einer Gesamthöhe von 199 Metern vor.

Der Ortschaftsrat wehrt sich gegen die Pläne, da eine Anlage nur 800 Meter von Rütschdorf entfernt errichtet werden soll (die RNZ berichtete). Der Ortschaftsrat verlangt daher eine Abstandsfläche zur vorhandenen Wohnbebauung des Ortsteils Rütschdorf von 1000 Metern, nachdem auch innerhalb der Gemeinde Hardheim bei der Fortschreibung des Flächennutzungsplans Hardheim-Walldürn ein solcher Abstand von festgelegt wurde. Dies wird damit begründet, dass eine Weiterentwicklung der Wohnbebauung gewährleistet ist. Des Weiteren soll dieser Abstand einen Schutz für die Wohnbevölkerung darstellen. Aufgrund der Gesamthöhe der beiden neu zu errichtenden Aanlagen ist aus Sicht des Ortschaftsrates dieser Abstand nötig.

Aufgrund der Lage der Konzentrationszone, der Nähe zur Wohnbebauung und der Massivität der Windkraftanlagen stelle dies aus Sicht des Ortschaftsrates eine massive Beeinträchtigung für die Wohnbevölkerung dar, was auf keinen Fall hingenommen werde.

Der Technische Ausschuss schloss sich dem Ortschaftsrat an und entschied einstimmig, dass sich die Gemeinde Hardheim in ihrer Stellungnahme ihre Ablehnung gegen den Bau der einen, nur 800 Meter von Rütschdorf entfernten Anlage ausdrücken soll. Ob die Argumente der Gemeinde Gehör finden werden, steht aber in den Sternen.