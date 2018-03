Höpfingen. (WB) Schon seit einigen Jahren hält der TSV Höpfingen freundschaftliche Kontakte nach Portugal dank der in Santo Tirso beheimateten Familien Pimenta und Böttcher. Nun durften 25 A- und B- Jugendspieler des Vereins in den Pfingstferien - begleitet von fünf Betreuern- diese Gastfreundschaft erfahren. Uwe Todtenhaupt, Stefan Kaiser und Christof Sauer hatten diese achttägige Mixtur aus Sport und Kultur, gefördert durch den Badischen Sportbund, bestens organisiert. Vor Ort managte neben den genannten Familien insbesondere Paulo Gomes federführend für den gastgebenden Verein AD Tarrio.

Am ersten Tag bekamen die jungen Fußballer erste Eindrücke von der Stadt Santo Tirso und deren Stadtteil Santa Christina im Norden Portugals. An den nächsten beiden Tagen faszinierten die Stadt Guimares, die als die "Wiege Portugals" gilt und sich prächtig als Kulturhauptstadt Europas herausgeputzt hat sowie das familiäre Flair des Schulfestes in Santa Christina und der Strandbesuch in Villa de Conde an der "grünen Küste".

Der Schulbesuch in Marco Canaveses, wo die befreundete Pimenta-Tochter Sonia als Lehrerin unterrichtet, sollte der Höhepunkt werden: In Power-Point- Präsentationen stellten sowohl die portugiesischen Schüler als auch die deutschen Gäste ihr Lebensumfeld vor und der Funke sprang rasch über. Abschließend wurden bei Fußballspielen gegen dortige Schülermannschaften auf dem von der Stadt zur Verfügung gestellten Kunstrasenplatz die Kontakte intensiviert.

Ein Besuch der Stadt Porto ,der Metropole am Duoro, mit seinem historischen Hafen-Viertel, seinen unzähligen Kathedralen, seinen Portwein-Häusern und dem zur Fußball- M 2004 erstellten "Estadio do Dragao" durfte nicht fehlen. Und dann war vor dem Abschiedstag auch noch die als "kleines Länderspiel" inszenierte Partie gegen das Senioren-Team von AD Tarrio angesagt: Die TSV-Nachwuchsspieler schlugen sich bei der 3:1 -Niederlage recht achtbar gegen die älteren Spieler aus Portugal.

Einmal mehr staunten die Höpfinger Jugendlichen auch über die enorme Herzlichkeit der portugiesischen Gastgeber bei diesem Aufenthalt auf der iberischen Halbinsel.