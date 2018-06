Nach der Brücke an der Lindenmühle endet der Radweg. Die Neubaustrecke führt in den Wald und von dort an der früheren TBA vorbei zur Landesgrenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg. Alle Fotos: R. Busch

Hardheim/Eichenbühl. (rüb) Nachdem sich über Jahrzehnte kaum etwas bewegt hat, rückt die Verwirklichung des Erftal-Radwegs nun immer näher. Zwar sind es immer nur kleine Schritte, und das Tempo könnte aus Sicht der Radfreunde durchaus höher sein, doch auch so erscheint das Ziel nun in greifbarer Nähe: Nachdem das Land im Januar signalisiert hatte, dass der zweite Bauabschnitt des Radwegs zwischen der Lindenmühle und der bayerischen Grenze noch in diesem Jahr in Angriff genommen werden soll, gibt es nun auch gute Nachrichten aus dem Freistaat. Dank umfangreicher Zuschüsse von Land und Kreis wird die Gemeinde Eichenbühl das fehlende Teilstück auf bayerischer Seite, zwischen Riedern und der Landesgrenze, schon bald bauen.

Der Erftal-Radweg ist in Bayern von Eichenbühl bis Pfohlbach komplett ausgebaut. Auf badischer Seite wurde im Winter das erste Teilstück zwischen Hardheim und dem Bücholdswiesensee verwirklicht. Hier wird in Kürze noch die fehlende Asphaltdecke aufgetragen. Doch kurz nach den Überresten der Lindenmühle endet er abrupt und zwingt die Radler auf die vor allem von Schwerlastverkehr viel befahrene und damit gefährliche L 521.

Diese unbefriedigende Situation führt seit Jahren zu immer neuen Vorstößen von Politik und privaten Initiativen. So hat sich in Hardheim vor drei Jahren die Interessengemeinschaft "Mühlenradweg Erftal" gegründet. Mit vielfältigen Aktivitäten setzt sich der rührige Verein seither für den Ausbau des Radwegs aus (siehe auch Bericht unten).

Nicht nur die mehr als 1000 Mitglieder der IG "Mühlenradweg Erftal" werden sich über die Neuigkeiten rund um den Radweg freuen, sondern auch zahlreiche Radsportfreunde aus der gesamten Region und darüber hinaus viele Touristen. Denn der Lückenschluss würde eine Vernetzung des Erftals mit den traditionsreichen "5-Sterne-Radwegen" im Maintal und Taubertal sowie in Richtung Grünkernradweg und Walldürn ermöglichen.

Aus Hardheimer Sicht von besonderem Interesse ist der 2,4 Kilometer lange und rund 800.000 Euro teure zweite Teilabschnitt. Dieser beginnt unweit der Lindenmühle und führt über die Einsiedlerklinge, am ZTN vorbei (Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken, früher TBA) in Richtung Riedern. Er endet an der Grenze zu Bayern.

Julia Pieper, die stellvertretende Pressesprecherin des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg, teilte am Montag auf RNZ-Anfrage mit, dass der Sachstand unverändert sei: Das Bauprogramm für die Anlage von Radwegen 2013/2014 sei momentan noch in der Aufstellung. "Geplant ist jedoch, dass mit dem Bau des Radweges in diesem Jahr begonnen werden kann."

Bei der Bauleitung Buchen des Regierungspräsidiums Karlsruhe ist man auf jeden Fall bestens darauf vorbereitet, wenn grünes Licht aus Karlsruhe kommt: "Die Mittel sind angemeldet, die Planungen laufen, und wir sind im Gespräch mit Gemeinde und Grundstückseigentümern", bestätigte Leiter Arno Baur gestern.

Der lang ersehnte Lückenschluss des Radwegs könnte also schon bald Wirklichkeit werden. Zur Komplettierung des Radwegenetzes rund um Hardheim fehlt dann nur das Teilstück zwischen Erfeld und Gerichtstetten.

Auf bayerischer Seite tut sich erfreulicherweise auch einiges: Nachdem die Regierung von Unterfranken der Gemeinde Eichenbühl etwas überraschend staatliche Fördermittel für den weiteren Radwegausbau in Aussicht gestellt hatte, beschloss der Gemeinderat vergangene Woche das Reststück zwischen Riedern und der Landesgrenze auszubauen. Bei einer staatlichen Förderung in Höhe von bis zu 80 Prozent und deinem Zuschuss des Landkreises ist das rund 400.000 Euro teure Vorhaben für die Marktgemeinde Eichenbühl finanziell gut zu stemmen.

Die Neubautrasse des Radwegs beginnt am Ende der Finkenstraße in Riedern und läuft bis zur Grenze zu Baden-Württemberg. Mit der Gemeindeverwaltung in Hardheim habe man genau abgestimmt, wo die Radwege an der Grenze zusammentreffen. Der Radweg soll 2,50 Meter breit und asphaltiert werden.

Doch ab wann können ihn die Radfahrer nutzen? Erhofft wird ein zügiger Baubeginn im Herbst, so dass die Vollendung des Radwegs bis spätestens Frühjahr 2014 zu erwarten sei, wie in der Beschlussvorlage des Eichenbühler Gemeinderats nachzulesen ist.

Nicht nur die endlich steigenden Temperaturen, sondern auch die Nachrichten aus Eichenbühl und Stuttgart sorgen also für Frühlingsgefühle bei den Radfahrern in der Region.