Blick aufs neue Baugebiet "Bremmwiese" in Buchen. Hier werden 25 Bauplätze in städtischem Besitz ausgewiesen, aber es gibt schon 33 Voranmeldungen. Fotos: F. Weidenfeld

Buchen. (Wd) Der Haushalt 2016 steht, der Gemeinderat entscheidet über das umfangreiche Zahlenwerk in seiner Sitzung am 15. Februar. Schon im sechsten Jahr verzeichnet Buchen eine positive Haushalts-Entwicklung, bilanzierte Bürgermeister Roland Burger am Mittwoch bei der Präsentation des Entwurfs zusammen mit Kämmerer und Beigeordnetem Thorsten Weber beim traditionellen Haushalts-Vorgespräch mit der RNZ. Auch 2016 kommt Buchen ohne Neuverschuldung aus und, was für die Bürger besonders wichtig ist: Es sind keine Steuer- und Gebührenerhöhungen vorgesehen. Rekordinvestitionen sind in Höhe von 14 Millionen Euro eingeplant.

Hintergrund Ergebnishaushalt Ergebnishaushalt Erträge 39 908 040 € Ergebnishaushalt Aufwendungen 39 889 540 € Ergebnis Ergebnishaushalt 18 500 € Finanzhaushalt Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2 518 000 € Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3 842 200 € Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 13 739 500 € Saldo aus [+] Lesen Sie mehr Ergebnishaushalt Ergebnishaushalt Erträge 39 908 040 € Ergebnishaushalt Aufwendungen 39 889 540 € Ergebnis Ergebnishaushalt 18 500 € Finanzhaushalt Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2 518 000 € Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3 842 200 € Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 13 739 500 € Saldo aus Investitionstätigkeit - 9 897 300 € Kreditaufnahmen insgesamt 1 000 000 € Tilgung von Krediten 1 125 000 € Soldo aus Finanzierungstätigkeit (Nettoneuverschuldung) - 125 000 € Ergebnis Finanzhaushalt (Finanzierungsmittelbestand) - 7 504 300 € Investitionsschwerpunkte 2016 Vermögenserwerb Bauhof 140 000 € Ertüchtigung Bauhofgelände 130 000 € Grunderwerb Gesamtstadt Buchen 5 000 000 € Feuerwehr Ersatzbeschaffungen 45 000 € MTW Feuerwehr Buchen 55 000 € TSF-W Hettigenbeuern 170 000 € Multimediaoffensive 34 000 € Sanierungspaket Schulzentrum Buchen 220 000 € Zentrale Serverlösung Schulzentrum Buchen 50 000 € Umbauarbeiten BGB 600 000 € Erneuerung und Weiterentwicklung des Hasenwaldes 390 000 € Energetische Sanierung Bezirksmuseum Buchen 260 000 € Energetische Maßnahme Halle Eberstadt 150 000 € Sanierungsgebiet "Historische Altstadt" 200 000 € Kläranlage Buchen - Phosphatfällung 100 000 € RÜB 1 Hainstadt 900 000 € Kläranlage Eberstadt 300 000 € Neuerschließung Baugebiet Hühnerberg 500 000 € Neuerschließung Baugebiet Bremmwiese 1 100 000 € Neuerschließung Baugebiet Koben III Götzingen 201 000 € Fertigstellung Baugebiet neue Gärten Hainstadt 653 000 € Neuerschließung Baugebiet Kalteneck/Oberhölze Hettingen 503 000 € Neuerschließung Baugebiet Eichelberg Unterneudorf 69 000 € Fertigstellung Baugebiet im Schulzengarten Einbach 160 000 € Fertigstellung Baugebiet Klingenwald/Birkenflur Waldhausen 210 000 € Erneuerung Straßenbeleuchtung Altstadt 86 000 € Radwege Hollerbach 64 000 € Pflastererneuerung Innenstadt Buchen 300 000 € "Alla Hopp" Parkplatz Hollergasse 100 000 € Beschaffung von Spielgeräten für Spielplätze 20 000 € Aufbau Vereinsheim Waldhausen 248 000 € Jugendhaus Bödigheim 22 000 € Mehrgenerationentreff Buchen 250 000 €

[-] Weniger anzeigen

"Wir haben eine sehr stabile Situation", betonte Roland Burger und verwies auf die außerplanmäßige Tilgung von Darlehen im letzten Jahr, so dass die Pro-Kopf-Verschuldung auf nunmehr 550 Euro zurückgeführt werden konnte. Eine glatte Halbierung innerhalb von zehn Jahren. Damals lag die Pro-Kopf-Verschuldung noch bei über 1100 Euro.

Verantwortlich für die überaus positive Entwicklung sei einerseits die gesamtwirtschaftliche Lage, aber natürlich auch konsequente Durchführung der Haushalts-Konsolidierung. "Trotzdem wachsen die Bäume nicht in den Himmel", betonte der Bürgermeister, denn es gibt auch Sorgenfalten. Er verweist in diesem Zusammenhang auf einige negative Faktoren am wirtschaftlichen Horizont, wo etwa die Lage in China oder in Russland und schließt hier Folgen auf die deutsche Wirtschaft nicht aus. Aber man habe in Buchen eine Rücklage aufgebaut, um bis zu zwei schlechte Jahre zu überstehen. Eine weitere Unwägbarkeit sei die Flüchtlingspolitik, die auch Kommunen und Landkreis vor neue Herausforderungen stelle.

Die Frage der Anschlussunterbringung und der Familienzusammenführung stelle Städte und Gemeinden vor neue Probleme. Steigende Arbeitslosigkeit und Soziallasten könne man ebenfalls nicht ausschließen und zählen zu den Unwägbarkeiten der künftigen Finanzentwicklung dazu.

"Wir sind gut liquide", bestätigte Beigeordneter und Kämmerer Thorsten Weber. Er verwies auf eine Liquidität von 19 Millionen Euro zum 31. 12. 2015. Allerdings seien diese Mittel auch an künftige Aufgaben gebunden. Auch im Haushalt 2016 ist keine Neuverschuldung vorgesehen. Bis 2019 ist keine Darlehensaufnahme geplant, sondern nur Tilgungen. "Wir sind ganz gut für die Zukunft gerüstet, aber das vorhandene Geld ist für konkrete Projekte eingeplant. Wir sitzen nicht auf einem Batzen Geld", erklärte der Bürgermeister.

Klar, dass in solch guten Zeiten viel Geld investiert werden soll. "So einen Investitionshaushalt haben wir schon lange nicht mehr gehabt", erklärt Thorsten Weber und verweist auf die stolze Summe von fast 14 Millionen Euro (2015 waren es dagegen 6,7 Millionen Euro). Siehe auch Kasten Eckdaten des Haushaltsplanes mit den Investitionsschwerpunkten. Denn Buchen will wachsen und braucht dazu genügend Bauplätze für Bauwillige. Dazu zählt die Neuerschließung von fünf Baugebieten für die stolze Summe von 2,4 Millionen Euro und die Fertigstellung von drei Baugebieten für über eine Million Euro.

Allein der Grunderwerb in der Gesamtstadt schlägt mit der stolzen Summe von fünf Millionen Euro zu Buche. Denn für den Bürgermeister ist es wichtig, genügend Baugrund in städtischer Hand für Bauwillige bereitzustellen. Keinesfalls will man in Rathaus die Abwanderung bauwilliger Familien riskieren. Allein für das neue Baugebiet Bremmwiese in Buchen gebe es für die 25 Bauplätze in städtischem Besitz schon 33 Voranmeldungen. Auch für die Baugebiete in Hettingen und Hainstadt registriert man großes Interesse. Mittelfristig, so ließ Bürgermeister Burger durchblicken, habe man auch die "Marienhöhe" in Buchen als neues Baugebiet im Fokus. Bisher ist der Bereich als Bauerwartungsland ausgewiesen.

Größter Brocken bei den Schul-Investitionen ist das Burghardt-Gymnasium. Hier werden die "museal" ausgestatteten Fachräume für rund 600.000 Euro modernisiert. 2015 wurde hierfür bereits eine erste Rate in den damaligen Haushalt in Höhe von 200.000 Euro eingestellt. Insgesamt sind 1,3 Millionen Euro für diese Maßnahme im BGB veranschlagt.

Über 900 000 Euro wird das Regenüberlaufbecken in Hainstadt kosten. Wieder aufgebaut wird das abgebrannte Vereinsheim in der ehemaligen Schule in Waldhausen für 248.000 Euro. Für den Mehrgenerationentreff in Buchen sind im neuen Haushalt 250 000 Euro eingeplant.

Bereits im März startet der Treff in der Vorstadtstraße, wo man die sanierten Räumlichkeiten der Metzgerei Pfeiffer als Interimsunterkunft angemietet hat. Ob es dann beim Haus Wörner als Domizil bleibt oder eine weitere Immobilie auserkoren wird, bleibt abzuwarten.