Von Tim Krieger

Sulzbach. Seit mehr als zwei Jahrhunderten erweist sich die Lehre der Homöopathie als eine Form der Medizin, die gleichermaßen begeisterte Anhänger wie erbitterte Gegner findet. Dabei bleibt sie für medizinisch Forschende von ungebrochener Faszination und Bedeutung. Davon zeugen die zahlreichen Studien und Forschungen, die bis heute hierzu erscheinen.

Nun hat auch eine Heilpraktikerin aus unserer Region einen eigenständigen Beitrag dazu geleistet. Meike Dörschuck aus Sulzbach hat gemeinsam mit ihrer Kollegin Dagmar Schneider-Damm aus dem Schwarzwald unter dem Titel "Homöopathie-Porträts" ein Buch veröffentlicht, das in diesen Tagen im Emmendinger Hans-Nietsch-Verlag erschienen ist. Die homöopathische Forschung ist weitgehend empirischer Natur, und auch die beiden Heilpraktikerinnen fassen hier Ergebnisse ihrer langjährigen therapeutischen Arbeit in ihren eigenen Praxen zusammen.

"Wir wollen den Lesern anhand humorvoller Geschichten und charakteristischer Gesichter zeigen, wie sie die sogenannten homöopathischen Persönlichkeiten leichter erkennen", erklärt Meike Dörschuck.

"Homöopathische Persönlichkeiten" - was ist damit gemeint? Für den Anhänger der "normalen", allseits anerkannten allopathischen Schulmedizin ein rotes Tuch: in der Homöopathie wird mit einer sehr differenzierten "Typenlehre" gearbeitet, die dabei eine Anzahl von Stoffen pflanzlicher, mineralischer oder metallischer Herkunft zu Grunde legt. Beiträge zu dieser Typenlehre, die auf Naturphänomene ebenso wie auf den Menschen angewandt wird, machen den Kern des Buchs aus. Hier wird zum Beispiel eine "Ferrum-metallicum-Persönlichkeit" oder der "Pulsatilla-Typ" beschrieben: Menschen, die in ihrer physischen und psychischen Ausdrucksform eine Art Analogie darstellen zu - wie etwa bei diesen Beispielen - dem Metall Eisen oder der Pflanze Küchenschelle.

Diese Homöopathie-Porträts werden hier auf doppelte Weise gezeichnet: Anschaulich und unterhaltsam beschreiben textliche Exkurse zu den 52 Mitteln einer "Homöopathischen Hausapotheke" diese Typen. Darüber hinaus hat Meike Dörschuck zu jedem Typus ein Bild gemalt, das jeweils dem Text gegenübergestellt ist. Hier wird der Typ auf eine Weise geschildert, die ein wenig an die Figuren in der weithin bekannten Großen Arkana der Tarot-Karten erinnert: als Archetypen, die durch eine markante Figur sowie zahlreiche Details und die Gesamtatmosphäre des Bildes geschildert werden, die charakteristisch für den Typus oder für die - wie es in der Homöopathie auch ausgedrückt wird - Konstitution eines Menschen ist.

Die Autorinnen richten sich mit ihrem Buch sowohl an Laien wie auch an therapeutisch Praktizierende. Neben diesem Kernanliegen gehen die Autorinnen noch auf weitere Bereiche ihrer Arbeit mit Homöopathie ein, wozu die Begegnung von systemischer Arbeit mit Homöopathie wie auch das Thema Quantenheilung gehören.

Freilich: die Versöhnung zwischen Allopathie und Homöopathie kann auch in diesem Buch nicht "herbeigeschrieben" werden. Wer sich damit befasst, wird sicherlich eine gute Portion Offenheit für das mitbringen, was allgemein etwas unscharf als "Alternativmedizin" bezeichnet wird. Für wen das jedoch gilt, der kann deutlich profitieren.

Info: Dagmar Schneider-Damm, Meike Dörschuck: Homöopathie Porträts - Der einfache und sichere Zugang zur homöopathischen Hausapotheke. Mit einer Einführung in die Quanten-Homöopathie. Hans-Nietsch-Verlag, 2013.