Hardheim. (zeg) Der Josefsmarkt lockt von Samstag, 18., bis Montag, 20. März, mit einem abwechslungsreichen Programm. So gibt es am Samstag das Eröffnungsspektakel auf dem Schlossplatz, den Kunsthandwerkermarkt und die Ausstellung "Optisches Juckpulver - Karikaturen von Thomas Plaßmann". Die IG "Mühlenradweg" präsentiert sich, der BdS startet am Samstag um 14 Uhr eine Erlebnistour mit Besuchen im Autohaus Günther und in der Druckerei Maring.

Festeröffnung ist am Samstag: Die Musikkapelle Schweinberg zieht um 16 Uhr über das Marktgelände zum Eröffnungsspektakel auf dem Schlossplatz, wo um 16.30 Uhr die Verleihung des Marktrechts von den Laienspielern der Kolpingsfamilien nachgespielt wird.

Beim Familieneinkaufstag locken am Sonntag die Hardheimer Geschäfte mit günstigen Einkaufsmöglichkeiten. Nach den Darbietungen des Gemeindekindergartens sowie des katholischen Kindergartens und der Grundschule zum Thema Winterverbrennung um 14 Uhr auf dem Pausenhof des Walter-Hohmann-Schulzentrums gibt es den Sommertagszug. Dieser bewegt sich vom Pausenhof der Schule über die Kolping- und Bürgermeister-Henn-Straße und Schulstraße zurück zum Pausenhof zur anschließenden Winterverbrennung - in Begleitung der Musikkapelle Bretzingen. Diese wartet zudem mit einem Platzkonzert auf dem Schlossplatz auf. Am Montag klingt der Markt mit den Angeboten des Vergnügungsparks und mit der Bewirtschaftung im alten Kindergarten aus.

Das Programm:

Samstag, 18. März: 8 bis 16 Uhr: Flohmarkt auf dem Eirich-Parkplatz/Lange Gasse.

13 bis 19 Uhr: Marktbetrieb rund um das historische Schloss und den Kirchplatz mit großem Vergnügungspark sowie Krämermarkt.

13 bis 19 Uhr: "Kunsthandwerkermarkt und Mehr" mit Verkauf in der Erftalhalle, Künstler aus der Region zeigen ihre Werke; Infostand des DRK-Kreisverbands Buchen.

13 bis 19 Uhr: "Optisches Juckpulver - Karikaturen von Thomas Plaßmann", Ausstellung des Museumsvereins im großen Saal der Erftalhalle.

13 bis 19 Uhr: Auto-Ausstellung, die Hardheimer Autohäuser präsentieren die neuesten Modelle.

13 bis 19 Uhr: Info zum Thema Verhaltensregeln und Gefahren für Fahrradfahrer am Stand der IG Mühlenradweg Erftal.

14 bis 16.30 Uhr: Erlebnistour des BdS. Treffpunkt auf dem Schlossplatz.

16 Uhr: Umzug mit der Musikkapelle Schweinberg über das Marktgelände zum Eröffnungsspektakel.

16.30 Uhr: Eröffnungsspektakel auf dem Schlossplatz mit Verleihung des Marktrechtes unter Leitung der Kolpingfamilie Hardheim. Musikalische Umrahmung: Musikkapelle Schweinberg. Im Anschluss Bieranstich auf dem Schlossplatz.

Sonntag, 19. März: 11 bis 18 Uhr: Flohmarkt auf dem Eirich-Parkplatz/Lange Gasse.

11 bis 18 Uhr: Marktbetrieb rund um das historische Schloss und den Kirchplatz mit großem Vergnügungspark sowie Krämermarkt.

11 bis 18 Uhr: Auto-Ausstellung, die Hardheimer Autohäuser präsentieren die neuesten Modelle.

11 bis 18 Uhr: Info zum Thema Verhaltensregeln und Gefahren für Fahrradfahrer am Stand der IG Mühlenradweg Erftal.

11 bis 18 Uhr: "Kunsthandwerkermarkt und Mehr" mit Verkauf in der Erftalhalle, Künstler aus der Region zeigen ihre Werke; Infostand des DRK-Kreisverbands Buchen.

11 bis 18 Uhr: "Optisches Juckpulver - Karikaturen von Thomas Plaßmann" im großen Saal der Erftalhalle.

13 bis 18 Uhr: Familien-Einkaufstag in den Hardheimer Geschäften mit vielen Aktionen und Attraktionen.

14 Uhr: Darbietungen des Gemeindekindergartens, des katholischen Kindergartens "St. Franziskus" und der Grundschule zum Thema Wintervertreibung im Pausenhof des Schulzentrums, anschließend gemeinsamer Sommertagszug und Winterverbrennung. Für die musikalische Umrahmung sorgt die Musikkapelle Bretzingen.

15.30 Uhr: Platzkonzert der Musikkapelle Bretzingen am Schlossplatz.

Montag, 20. März: 13 Uhr: rund um den Kirchplatz großer Vergnügungspark.

15 Uhr: Bewirtung im alten Kindergarten durch den Gesangverein Liederkranz 1859 Hardheim.