Miltenberg/München. Beste Craftbier-Brauerei Deutschlands, bestes bayerisches Brauereierlebniskonzept und den Titel der Bayerischen Bierkönigin nach Churfranken geholt: Dieses "Triple" ist jetzt dem Brauhaus Faust gelungen.

Jubel brandete am Donnerstagabend in der Münchner Kongresshalle an der Theresienwiese auf, als gegen 22.30 Uhr das Ergebnis zur Wahl der Bayerischen Bierkönigin 2016/17 bekannt gegeben wurde: Sabine Anna Ullrich aus Bürgstadt heißt die Gewinnerin. Sie war vom Brauhaus Faust in Miltenberg ins Rennen geschickt worden.

Am selben Festabend des Bayerischen Brauerbundes, war Faust zuvor bereits mit der "Goldenen Bier-Idee 2016" ausgezeichnet worden, der traditionell höchsten gemeinsamen Auszeichnung des Bayerischen Brauerbundes und des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes.

Und wenige Tage vor der Veranstaltung, war das Brauhaus Faust auf einem internationalen Wettbewerb zur "Deutschen Craftbier-Brauerei des Jahres" gewählt worden.

"Unglaublich, es ist einfach unglaublich" genoss der Geschäftsführende Gesellschafter des Brauhauses, Johannes Faust, in München nahezu sprachlos die hoch emotionalen Momente von Preisauszeichnung und Wahlergebnis. Er erntet, zusammen mit seinem Mitgesellschafter und Dipl.-Brauingenieur Cornelius Faust an diesem Abend die Früchte seines auf die Region zwischen Odenwald und Spessart ausgerichteten Geschäftspolitik.

Der Hauptgeschäftsführer des Bayerischen Brauerbundes, Dr. Lothar Ebbertz, sagte in seiner Laudatio: "Die bierkulturellen Epizentren des Freistaates werden bevorzugt in Altbayern verortet und im Bierland Oberfranken. Zu Unrecht. Denn in Unterfranken, das leichtfertig vor allem mit Anbau und Konsum von Wein verbunden wird, gibt es nicht nur Bier, sondern echte Bierkultur." Eines der Aushängeschilder mainfränkischer Bierkultur sei das Brauhaus Faust zu Miltenberg.

Dr. Ebbertz abschließend: "Mit der Goldenen Bier-Idee 2016 würdigt die Jury die erlebnis- und genussorientierte Präsentation bayerischer Bierspezialitäten innerhalb des Gesamtkonzepts Brauhaus Faust".

Im Anschluss an die Laudatio Dr. Ebbertz’ verlief die Wahl der Bayerischen Bierkönigin 2016/17 spannend bis zum Schluss. Am Ende stand fest: Sabine Anna Ullrich wird ein Jahr lang die weltweite Repräsentantin bayerischer Bierkultur sein.