Hainstadt. (adb) Vier Stunden Stimmung pur: So lässt sich die 72. Prunksitzung der FG "Heeschter Berkediebe" kurz und knapp umschreiben. Mit einem erstklassigen närrischen Programm wurde das Publikum in der voll besetzten Mehrzweckhalle am Samstagabend einmal mehr bestens unterhalten.

Moderiert wurde der Abend von Präsident Bernd Hirsch, der erfreut die Gastabordnungen aus Walldürn, Seckach, Schweinberg, Tauberbischofsheim, Buchen, Bödigheim, Schneeberg, Weilbach, Höpfingen, Hettingen, Hettigenbeuern und Külsheim vorstellte. Mit einem kurzen Grußwort seitens der Gäste wartete Alexandre Difloé (FG "Külsemer Brunneputzer") auf; Bürgermeister Roland Burger ging in Versform auf das diesjährige Ordensmotto "Im Stadtwald wern die Berke knapp, drum haue mir jetzt die eichen’ ab" ein und erhielt selbstredend den Orden.

Nach dem formidablen Einzug ging es mit Volldampf und kräftigem "Heescht Helau" in das eigentliche Programm: Die hauseigene Kindergarde (Trainerin Mareike Scheuermann; Betreuerinnen Melanie Kraft und Dorothee Rudolph) erfreute das Publikum, ehe auf die flinken Mädels mit dem legendären "Aaldemer Dunder" alias Ludwig Czerny ein gestandenes Mannsbild die Bühne betrat. Sein gewitzter wie hintersinniger Blick auf die Welt spannte den Boden vom "Granatensimpel" Trump über das "kleine koreanische Moppelchen" bis hin zur Bundestagswahl mit fehlgeschlagenen Jamaika-Sondierungsgesprächen.

In bester Form präsentierten sich das quirlige, von Sonja Felleisen trainierte Tanzmariechen Silja-Maria Fieger sowie die junge Büttenrednerin Cora-Eloisa Krüger. Getreu dem Motto "Pubertät ist, wenn die Eltern schwierig werden" informierte sie augenzwinkernd wie lebensnah über Onkels etwa über eine Party bei ihrem Schwarm - die allerdings um 21.45 Uhr abrupt endete: Der Herr Papa klingelte an der Tür, um das "völlig närrische Pubertier" abzuholen!

Die von Sarah Hartl trainierten "Seggemer Schlotfeger" brillierten sodann mit dem energiegeladenen Schautanz "Zauberhafte Spinnenwelt" und äußerst raffinierter Choreographie. Nach der obligatorischen Zugabe gab sich ein Praktikant die Ehre - und was für einer! Mit "Tatü-Tata und Helau" kam Dirk Hemberger alias "Feuerwehrpraktikant" angebraust und hatte mit seiner eindeutig zweideutigen, aber absolut jugendfreien Bütt alle Lacher auf seiner Seite.

"Ab auf die Piste" ging es mit gleichnamiger Tanz-Revue des nach einjähriger Pause wieder auftretenden Showensembles der Spielvereinigung Hainstadt. Der mit Carolin Seitz und Melanie Hemberger einstudierte Tanz brachte die Stimmung zum Kochen - erst recht, als Herbert Gramlich als "Skihaserl" an der Stimmungsschraube drehte. Das gelang auch Gerhard und Dorothee Gramlich mit ihrer Büttenrede über die "Familientradition", in welcher der Vater den Aufbau einer Bütt und der Faschenacht sowie die Liebe zwischen Mann und Frau beleuchtete. Dem stand Ralf "Zack" Zang (FG "Höhgöiker" Glashofen) in nichts nach: Saftstrotzend wie eh und je führte er durch seinen "Jahresrückblick" durch das "Angeberjahr 2017" mit "Facebook als Stasi auf freiwilliger Basis" und so illustren Gestalten wie dem Nachbarn Horst-Kevin, der ob seines Namens froh zu sein habe.

Tänzerisch ging es mit der Heeschter Jugendgarde (Trainerin Elli Kusch, Co-Trainerin Vanessa Kaller und Kristin Münch; Betreuer Steffen Hollerbach) weiter. Zwei Paradiesvögel (Silke Flores und Melanie Trunk) sinnierten sich humorig um Kopf und Kragen, während die von Anja Blum trainierte Aerobic-Gruppe mit ihrem Tanz "Let’s Swing" und toller Kostümierung auch zu vorgerückter Stunde dafür sorgte, dass niemandem langweilig wurde - das war große Klasse! Auf der Zielgeraden gab es mit dem kernigen Schlagabtausch von "Erna und Frieda" (Elke Hemberger und Bianca Seitz) einiges zu lachen: Sie erinnerten an das Wellnesshotel, dessen schneidiger Masseur ihnen noch lieber wäre als das Stück Donauwelle.

Nach dem Tanz der von Dorothea Rathmann trainierten Seniorengarde hieß es "Bühne frei" für den "Nachtwächter" Andreas Poser (Großheubach). Seine Ausführungen über Hundertjährige, Veganer, freie Oberkörper, Schrottplätze und das "BCH-Kennzeichen" stießen im wahrsten Sinne des Wortes auf gute Resonanz. Kurz nach Mitternacht sorgte mit dem von Michaela Büchler und Diana Schwarz-Berberich trainierten Männerballett ein Klassiker der Heeschter Faschenacht für Freude: Der Tanz "Mit Marco Polo um die Welt" gefiel mit flinken Bewegungen, akrobatischen Meisterleistungen und einer schlichtweg als genial zu bezeichnenden Kostümierung.

Zum imposanten Finale nutzte Vizepräsident Stefan Link die Gelegenheit zum Dank an alle Aktiven und dem von Thomas Münch geleiteten Musikverein Hainstadt, der den Abend in bewährter Weise mit Schunklern und Stimmungsschlagern zu bereichern wusste.