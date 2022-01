Von Helmut Frodl

Ravenstein. Alle hatten sich schon auf die Veranstaltungen zum 50-jährigen Bestehen der Stadt Ravenstein gefreut. Vorgesehen waren mehrere kleinere Feste in den einzelnen Stadtteilen sowie am 4. Dezember ein größerer Festakt. Doch Corona machte es nicht möglich, das Jubiläum wie vorgesehen 2021 zu feiern. Nun hofft man, die Veranstaltungen in diesem Jahr nachholen zu können.

Zur Vorgeschichte: Die Stadt Ballenberg und die Gemeinden Erlenbach, Hüngheim, Merchingen, Oberwittstadt und Unterwittstadt haben sich 1971 als "jüngstes Städtchen im Bauland" unter dem Namen Ravenstein zusammengeschlossen. Jeder der sechs Stadtteile hat eine eigene Geschichte mit einer besonderen Tradition.

Die Herrschaft über die Ortsteile Hüngheim und Merchingen hatten bis 1806 ganz oder teilweise die Herren von Berlichingen inne. Die Stadt Ballenberg sowie die Gemeinden Erlenbach, Oberwittstadt und Unterwittstadt gehörten bis 1802 zum Territorium des Erzstifts Mainz. Reste der alten Straße, die Karl der Große von Würzburg in das Nachbarland Schweiz führten, sind noch bei Ballenberg erhalten, das 1306 das Stadtrecht erhielt, was es dem Grafen Bobbo I., der seine Residenz in Krautheim hatte, zu verdanken hatte. Jörg Metzler, der berühmte Bauernführer aus Ballenberg, setzte durch seine Beteiligung am Bauernaufstand die Selbstverwaltung aufs Spiel. Nur das Stadtrecht Ballenbergs blieb erhalten. Im Jahr 1974 ging es auf die Stadt Ravenstein über.

Das Schlosshotel Ravenstein im Stadtteil Merchingen.​ Foto: Helmut Frodl

Aber auch in den anderen Stadtteilen sind die historischen Wurzeln noch sicht- und spürbar. Sehenswert ist in Oberwittstadt der Altar der Nothelferkapelle aus dem Jahr 1456 oder das Renaissanceschloss in Merchingen mit dem Heimatmuseum.

Die Stadt Ravenstein ist eingebettet in eine reizvolle Naturlandschaft. Rund ein Drittel der Ravensteiner Gemarkung ist mit Laub- und Nadelwäldern bedeckt. An den Ufern der drei Bäche Kessach, Erlenbach und Hasselbach kann man sich gut erholen. Die Sport- und Tennisanlagen in den einzelnen Stadtteilen sind gut gepflegt. Ein überregionales Aushängeschild sind die "Alla-Hopp"-Anlage in Merchingen und die weitläufige Golfanlage "Kaiserhöhe". Die gut ausgebauten Rad- und Wanderwege locken Tagestouristen an.

Bei der Entstehung der Stadt Ravenstein gab es im gesamten Stadtgebiet 2783 Einwohner, jetzt sind es rund 3000. Es gibt aber auch größere Veränderungen: Damals war Ravenstein noch landwirtschaftlich geprägt, zwischenzeitlich ist die Landwirtschaft stark rückläufig, und es gibt nur noch wenige Haupterwerbslandwirte in den Ravensteiner Stadtteilen. Die örtliche Wirtschaftsstruktur besteht jetzt aus zwei größeren Metall- und Maschinenbaubetrieben, einem holzverarbeitenden Betrieb und vielen kleineren Firmen.

In Ravenstein sind Ärzte, eine Apotheke und eine Metzgerei vorhanden. Eine Bäckerei gibt es noch in Oberwittstadt, der Lebensmittelmarkt in Merchingen hat schon länger geschlossen. Die bisher vorhandenen zwei kommunalen Kindergärten sind nunmehr zu einem Zentralkindergarten in Oberwittstadt zusammengefasst, der vor wenigen Jahren neu erbaut wurde, aber zwischenzeitlich schon wieder zu klein geworden ist, weshalb der derzeit amtierende Bürgermeister Ralf Killian eine notwendige Erweiterung plant. Im Stadtteil Merchingen gibt es nach wie vor noch eine Grundschule. Auch hier ist in Zukunft an eine Veränderung gedacht.

Mit dem Bau des neuen Seniorenheims ist ein optisches und funktionelles Highlight entstanden. Nachvollziehbar ist, dass es in Ravenstein weit mehr Berufsauspendler als -einpendler gibt. Dies zeigt sich auch bei den zahlreich neu erschlossenen Baugebieten in allen Stadtteilen. Durch den direkten Autobahnanschluss ist dies aber für die Bürgerschaft kein Problem.

Das kulturelle Leben in allen Stadtteilen blüht normalerweise, ist aber durch die derzeitige Corona-Pandemie nahezu zum Erliegen gekommen. Es gibt neben Musik-, Gesangs- und Sportvereinen den DRK-Ortsverein, Frauengemeinschaften, Fastnachtsvereine (die "Merchinger Brogge" und die "Hüngemer Schleufer"), Gymnastikgruppen, den "Landsknechtshaufen" und in jedem Stadtteil einen Jugendtreff.

Hoher Besuch: Umweltministerin Thekla Walker (4.v.l.) kam nach Ravenstein zur Übergabe des Förderbescheids Wasser. Foto: Helmut Frodl

Die Verwaltung der Stadt, der noch ein Bauhof angegliedert ist, hat ihren Sitz in Merchingen. Bürgermeister ist seit 2020 Ralf Killian. Die Stadt Ravenstein hat noch ihre eigene Wasserversorgung. Hierbei tritt in diesem Jahr eine richtungsweisende Veränderung in Kraft, denn man hat sich der Nord-Ost-Württembergischen Wasserversorgung angeschlossen. In diesem Jahr startet hier eine große Baumaßnahme, die mit erheblichen Investitionen verbunden ist.

Alle sechs Stadtteile haben sich in den letzten 50 Jahren unter dem Dach der Stadt Ravenstein gut weiterentwickelt. Auch für die Zukunft sind die Weichen zur Ausweisung von Baugebieten gestellt. In den kommenden Jahren stehen in Ravenstein und seinen Stadtteilen viele Projekte an. Die Ansiedlung eines Lebensmittelmarkts in Merchingen steht dabei im Vordergrund. Die Vorbereitungen hierfür sind bereits getroffen.

Festzuhalten bleibt, dass sich die Stadt in den letzten Jahren deutlich gewandelt hat. Der Bürgermeister und sein Stadtrat arbeiten auf jeden Fall an einer guten Zukunft mit entsprechender Weiterentwicklung.