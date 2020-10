Von Rüdiger Busch

Buchen. Wer nach 1990 geboren wurde, weiß nur noch aus Erzählungen, Filmen oder Büchern, dass es zwei deutsche Staaten gab. Viele Menschen im Osten und im Westen verbinden mit dem morgigen Jahrestag "30 Jahre Wiedervereinigung" aber auch ganz persönliche Erinnerungen und Gefühle. Wir haben uns mit zwei Beschäftigten der Buchener Stadtverwaltung unterhalten, die in der damaligen DDR geboren wurden und ihr Glück im Westen suchten: Grit Holderbach arbeitet im Vorzimmer von Bürgermeister Burger, Stefan Müller ist Fachdienstleiter im städtischen Bauamt.

Mit welchen Gefühlen blicken Sie auf "30 Jahre Wiedervereinigung"?

Müller: Mit sehr positiven. Die Träume, die wir mit unserer Ausreise in den Westen verbunden hatten, haben sich erfüllt, sogar übererfüllt. Wir sind mit einem Koffer gekommen, und heute haben wir Arbeit, ein Häuschen, ein Auto und sind eine glückliche Familie. Was will man mehr?

Holderbach: Mir geht es ähnlich, auch ich verspüre Dankbarkeit und Zufriedenheit. Ohne die Wende wäre mein Leben komplett anders verlaufen. Ich habe meinen Mann hier in Buchen kennengelernt, und hier wurden meine beiden Töchter geboren.

Hintergrund > Grit Holderbach, geboren am 4. Februar 1972 in Naumburg/Saale, Abitur 1989, ab 1. Mai 1990 Ausbildung zur Hotelfachfrau in Tauberbischofsheim, anschließend Ausbildung zur Bürokauffrau, arbeitet heute im Vorzimmer des Bürgermeisters im Buchener Rathaus. Die zweifacher Mutter lebt mit ihrer Familie in Götzingen. > Stefan Müller, geboren am 17. November 1956 in Zeitz, besuchte in Plauen die Baufachschule und legte parallel das Abitur ab, anschließend Ingenieursstudium in Cottbus, 1988 Ausreise aus der DDR, seit 1993 in Diensten der Buchener Stadtverwaltung. Er ist verheiratet und Vater von fünf erwachsenen Kindern.

Wie haben Sie damals die Wiedervereinigung erlebt?

Holderbach: Wir waren keine politische Familie, meine Eltern waren Lehrer, ich bin behütet aufgewachsen. Ich war damals gerade dabei, mein Abitur abzulegen. Niemand wusste, wie es weitergeht. Eigentlich wollte ich Bauingenieurwesen in Weimar studieren, doch dann schlug ich einen anderen Weg ein. Den richtigen, wie ich heute weiß.

Müller: Ich war damals ja schon im Westen, und für mich war es unfassbar, dass diese Wende so friedlich, ohne dass ein Schuss fallen musste, verlaufen ist. Das ist für mich heute noch wie ein Wunder.

Wie sind Sie in den Westen gekommen?

Holderbach: Durch persönliche Kontakte über frühere Mitschüler in Naumburg, die Arbeitskollegen aus dem Westen hatten – aus der Region zwischen Neckar und Tauber. Deren Mentalität hat mir sofort zugesagt und auch die Gegend, so dass ich hier meine Ausbildung begonnen habe. 1994 habe ich dann in Buchen meinen späteren Mann kennengelernt.

Müller: Da muss ich etwas weiter ausholen: Ich war, auch bedingt durch die Erziehung und das Elternhaus, immer ein kritischer Sozialist. Aus dieser sozialistischen Überzeugung heraus wollte ich als Entwicklungshelfer arbeiten. Doch das durfte ich nicht, da ich unter anderem wegen Verwandtschaftsbeziehungen in den Westen als potenzieller Republikflüchtling galt. Dabei wäre ich nie abgehauen! Stattdessen wollte ich in der DDR Veränderungen erreichen, ich habe mich engagiert und wurde für meine Leistungen im Beruf ausgezeichnet. Eine ganze Reihe unschöner Erlebnisse hat mir dann aber gezeigt: Veränderungen sind nicht möglich, das kann nicht meine Heimat sein. Und so haben meine Frau und ich 1985 einen Ausreiseantrag gestellt.

Wie ging es dann weiter?

Müller: Die folgenden Monate und Jahre waren von Unsicherheit geprägt: Wenn ich morgens das Haus verließ, war nicht klar, ob ich abends zurückkomme. Wir bekamen ja mit, dass viele kritische Bürger, die einen Ausreiseantrag gestellt hatten, eingesperrt wurden. Am 3. Juni 1988 klingelte es dann morgens um 7.30 Uhr. Vor der Tür stand ein Stasi-Mitarbeiter: "Machen Sie sich fertig, um 11.30 Uhr fährt ihr Zug in die BRD!" Wir mussten auf die Schnelle einige Behördengänge erledigen, Unterlagen besorgen und packen – und das ohne Auto und mit einem Kleinkind. Unser Florian war damals gerade zwei Jahre alt. Im Zug saßen wir dann wie ein Häufchen Elend: Zwar waren wir froh, endlich ausreisen zu dürfen, aber die Unsicherheit war groß: Schaffen wir das?

Sie haben es geschafft und sind in Buchen gelandet ...

Müller: Ja, aber der Schritt von Plauen nach Australien hätte nicht größer sein können als der von Plauen in den Westen. Wir sind über Gießen nach Rastatt gekommen und wollten eigentlich weiter nach Heidelberg – eine Stadt, mit deren Namen wir viel Positives verbunden haben. Dort war aber kein Platz mehr in der Aufnahmeeinrichtung, und so fuhr der Bus weiter nach Billigheim, wo wir in einem Altersheim unterkamen. Dort fühlte ich mich wie ein aufgebockter Rennwagen, der losrasen möchte, aber nicht kann: Wir wollten unser neues Leben starten, mussten uns aber gedulden. Durch einen Glücksfall kamen wir zu einer Wohnung für Übersiedler in Buchen beim Gasthaus "Röhrenbrunnen". Dort lernten wir den damaligen Wirt Gottfried Burger kennen, der uns bei den ersten Schritten in der neuen Umgebung half und unser immer auf Augenhöhe begegnete. Ihm und seiner Familie sind wir sehr dankbar.

Und wie gelang Ihnen der Neustart, Frau Holderbach?

Holderbach: Für mich war die Umstellung gar nicht so groß. Ich kam ja aus Bad Kösen und war das Leben in einer Kleinstadt gewohnt. Westen oder Osten war für mich gar nicht so wichtig: Mit dem Beginn der Ausbildung begann für mich ein neuer Lebensabschnitt, fern vom Elternhaus. Ich war anfangs total schüchtern, aber das legte sich mit der Zeit. Aber natürlich genoss ich auch die neue Freiheit. Ich hatte mir damals einen alten grünen Golf zugelegt, mit dem ich die Familie besuchte. Aber ich habe mich zugleich auch schnell hier im Odenwald wohlgefühlt.

Mussten Sie als Ossi mit Vorurteilen kämpfen?

Holderbach: Ich bin ein humorvoller Mensch und kann mit Witzen und Frotzeleien gut umgehen. Ich habe fast nie Vorbehalte gespürt, im Gegenteil: Ich hatte immer nette Kollegen, die mir in der neuen Umgebung geholfen haben. Und hier in der Stadtverwaltung machen wir ehemaligen Ostler unsere Späße mit unserer Herkunft.

Müller:Probleme hatte ich auch nie, ich wurde gut aufgenommen, aber ich konnte auch damit umgehen, dass nicht jeder im Westen Beifall klatscht, wenn wir Ostler kommen. Bei Ossi-Witzen kann ich mitlachen, solange die Würde gewahrt bleibt.

Gibt es Unterschiede zwischen Ossis und Wessis?

Müller: In der DDR war man sich näher, man hat sich gegenseitig stärker gebraucht – Mangel schafft Nähe. Hier im Westen ist die Distanz zwischen den Menschen größer. Im Osten wurden auch die Vorgesetzten geduzt. Das hat mir den Einstieg aber auch erleichtert: Mein Umgangston auf der Baustelle war viel freundlicher. Die waren es nicht gewohnt, dass ein Vorgesetzter "bitte" sagt.

Wie häufig sind Sie noch im Osten?

Holderbach: Früher ungefähr sechsmal pro Jahr, seit meine Mutter bei uns wohnt, nur noch ein- bis zweimal. Gerade erst habe ich meine Tante besucht und war mit ihr auf der Saale paddeln. Auch wenn sich die alte Heimat sehr schön entwickelt hat, kann ich mir nicht vorstellen zurückzukehren.

Müller: Wir sind etwa zwei-, dreimal im Jahr bei den Schwiegereltern in Frankfurt/Oder.

Sind wir in den letzten 30 Jahren zusammengewachsen, oder gibt es noch eine Mauer in den Köpfen?

Holderbach: Wir sind ein Land. Für die Generation meiner Kinder ist die DDR kein Thema.

Müller: Ja, wir sind zusammengewachsen, und dafür bin ich sehr dankbar. Aber ich würde mir manchmal mehr Verständnis für die Menschen im Osten wünschen, die aufgrund ihrer Geschichte sensibler auf politische und gesellschaftliche Entwicklungen reagieren, weil sie schon einen gravierenden Umbruch erlebt haben und sich alles wieder erarbeiten mussten.

Was vermissen Sie im Westen?

Holderbach: Es gibt hier keine Thüringer Knackwurst. Alle 14 Tage bekomme ich aber von einer Bekannten eine Lieferung.

Müller: Die Backwaren sowie Fleisch und Wurst waren in der DDR besser, das war noch echte Hausmannskost.

Wie werden Sie morgen auf die Wiedervereinigung anstoßen? Mit einem Radeberger-Pilsner oder einem Rotkäppchen-Sekt?

Müller: Mit einem Köstritzer Schwarzbier!

Holderbach: Ich gönne mir ein Gläschen vom Rotkäppchen-Sekt, halbtrocken!