Wertheim. (pol) Vier junge Männer haben in der Nacht auf Mittwoch einen 31 Jahre alten Taxifahrer aus Wertheim verprügelt. Die Gruppe hatte sich in Würzburg abholen lassen und wollte sich nach Aussage des Taxifahrers dann in Wertheim vor dem Bezahlen drücken. Um das zu verhindern, hielt der 31-Jährige einen der jungen Männer am Arm fest. Daraufhin schlugen und traten die vier Männer auf den Taxifahrer ein, bis dieser den Festgehaltenen losließ und sie flüchten konnten.

Die Polizei hat bereits einen Tatverdächtigen ermittelt. Laut einer Pressemitteilung handelt es sich um einen 25 Jahre alten türkischen Staatsbürger, der polizeibekannt ist und als gewalttätig gilt. Bei den weiteren Tätern soll es sich um zwei Türken im Alter von 25 Jahren und einen 20 bis 22 Jahre alten, schlanken, nordafrikanisch aussehenden Mann mit schwarzen kurzen Haaren, gepflegtem kurzem Vollbart und einer hellbraunen Lederjacke handeln. Hinweise gehen an das Polizeirevier Wertheim unter der Rufnummer 09342/91890.