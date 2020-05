Wertheim. (pol) Nach einem kuriosen Notruf, dass ein Rehbock in einem stillgelegten Eisenbahntunnel eingesperrt sei, haben Polizisten das Tier aus seiner misslichen Lage befreit. Vor Ort hatten die Beamten das Reh dabei entdeckt, wie es mehrmals gegen einen Bauzaun sprang, der den geschlossenen Tunnel sichert. Die Beamten unterstützten ihn in seinem Vorhaben zu flüchten, indem sie die Absperrung beiseite drückten, um so eine Lücke für das Tier zu schaffen. "Der Rehbock hüpfte glücklich davon und genoss die wiedererlangte Freiheit", heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.