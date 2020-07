Zwei Unbekannte stahlen am Mittwoch zwei Parfumflaschen in einem Drogeriemarkt in Sinsheim. Die Parfumflaschen konnte der Ladendetektiv sicherstellen. Die Täter konnten jedoch flüchten. Foto: Jan-Philipp Strobel/dpa

Wertheim-Bettingen. (pm) Nachdem sie gemeinsam Waren in mehreren Outlet-Geschäften in Bettingen gestohlen hatte, nahm die Polizei vier Personen fest. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, entwendeten die zwei Ehepaare (eine 42- und eine 37-Jährige sowie ein 33- und ein 47-Jähriger) mehrere Kleidungstücke und bezahlten lediglich ein paar Waren. Ein Mitarbeiter des Einkaufszentrums bemerkte den Diebstahl und informierte den Sicherheitsdienst, der daraufhin die Täter verfolgte.

Nach der vorläufigen Festnahme durchsuchten Beamte das Fahrzeug sowie eine Wohnung der Täter in Wiesbaden und fanden weiteres Diebesgut. Insgesamt entwendeten die Diebe Waren in Höhe von mindestens 4000 Euro. Die Polizei identifizierte außerdem drei der vier Gefassten als Täter mehrerer Diebstähle im Dezember 2019 im selben Einkaufszentrum. Damals wurde Diebesgut im Wert von circa 1200 Euro entwendet. Die vier Täter sind in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten untergebracht.