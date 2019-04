Walldürn. (pol/van) Ein Schwerverletzter und mehrere Leichtverletzte sind die Folgen eines Unfalls am Montagabend auf der B27 bei Walldürn. Das berichtet die Polizei.

Eine 20-jährige Fiesta-Fahrerin soll vom Kreisverkehr Röte aus auf die Bundesstraße gefahren sein - offenbar ohne auf die Vorfahrt eines aus Richtung Höpfingen kommenden Kleintransporters zu achten. Dessen 52-jähriger Fahrer versuchte zwar noch einen Aufprall zu verhindern und auszuweichen, dennoch kam es zum Zusammenstoß.

Dadurch wurden die 20-Jährige und deren 19-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. In dem Kleinbus wurden der Fahrer schwer sowie zwei 60 und 67 Jahre alte Mitfahrer leicht verletzt. Die vier Verletzten wurden mit Rettungsfahrzeugen in Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr als 20.000 Euro.