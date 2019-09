Walldürn. (pol/mare) Eine Shisha-Bar in der Buchener Straße in Walldürn ist in der Nacht auf Sonntag das Ziel von Einbrechern gewesen. Das teilt die Polizei mit.

Die Täter verschafften sich über einen Notausgang auf der Gebäuderückseite Zugang in die Bar. Dort wurden drei Spielautomaten aufgebrochen und dadurch zerstört. Das Bargeld aus den Automaten sowie die Tageseinnahmen ließen die Einbrecher mitgehen.

Wer Hinweise geben kann oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, soll sich unter der Telefonnummer 06281/9040 beim Polizeirevier Buchen melden.