Walldürn. (pol/mare) Sach- und Diebstahlschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro hinterließen Unbekannte bei einem Einbruch in ein Zweiradgeschäft in der Blumenstraße. Das berichtet die Polizei.

Vermutlich von einem Nachbargrundstück aus gelangten die Unbekannten zwischen Samstagnachmittag und Dienstagmorgen auf das Gelände des Geschäfts und stiegen dann über ein Fenster, das sie aufhebelten, ins Geschäft ein.

Im Innern brachen sie mehrere Türen auf und stahlen ein Rennrad der Marke Stevens sowie Zubehör, Funktionsbekleidung und Ersatzteile. Über einen Notausgang an der Südseite des Gebäudes verließen die Unbekannten das Firmengelände dann vermutlich wieder.

Der Polizeiposten Walldürn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen unter der Telefon 06282/926660 um Hinweise.