Walldürn. (pol/car) Am vergangenen Freitagnachmittag hat sich ein 33-jähriger Autofahrer eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Ein Zeuge hatte der Polizei telefonisch mitgeteilt, dass ein Mann in Walldürn in seinem Auto randaliert habe und anschließend mit erhöhter Geschwindigkeit in Richtung der Fußgängerzone fuhr. Das schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Die Beamten konnten das durch den Anrufer beschriebene Fahrzeug in der Eisenbahnstraße ausfindig machen. Als die Polizisten versuchten, den Fahrer anzuhalten, wendete dieser, zeigte der Streife den Mittelfinger und raste in Richtung des Bahnhofs. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Nach einigen Minuten hielt der 33-Jährige an. Die Polizisten nahmen in vorläufig fest.

Mögliche Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter 06281/9040 zu melden.