Neckarzimmern. (pol/strö) Unbekannte machten sich in der Nacht auf Dienstag an einem Reifen eines geparkten Autos zu schaffen. Laut Polizeibericht hatte eine 21-Jährige ihren lila-silberfarben lackierten Ford Ka zwischen 21.30 und 12.30 Uhr in der Straße Gäßle abgestellt. Diese Zeit nutzte ein Unbekannter, um den vorderen linken Reifen platt zu stechen. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 120 Euro. Die Polizei Mosbach-Diedesheim bittet Zeugen, sich unter der Nummer 06261/6757-0 zu melden.