Buchen. (pol/mare) Am Mittwochnachmittag erhielten Bürger aus Hardheim und dem nördlichen Neckar-Odenwald-Kreis Anrufe eines vermeintlichen Gerichtsvollziehers. Wie sich herausstellte, waren die Anrufer Betrüger. Das teilt die Polizei mit,

Unbekannte gaben sich als Gerichtsvollzieher aus und versuchten, sich dadurch das Vertrauen der Angerufenen zu erschleichen. Schnell wurden die Gespräche dann aber auf das wahre Ziel der Anrufe gelenkt: Den Angerufen wurde erzählt, dass sie durch die Teilnahme an einer Lotterie hohe Schulden hätten und dass dieses Geld nun von dem angeblichen Amtsträger abgeholt werden soll.

Zu einer Geldübergabe kam es bislang nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und konnte herausfinden, dass nie ein echter Gerichtsvollzieher am Hörer war. In diesem Zusammenhang warnen die Beamten davor, Fremden Geld oder Wertsachen auszuhändigen. IN solchen Fällen solle die Polizei per Telefon über die 110 informiert werden.