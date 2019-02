Mudau. (pol/sdm) Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße L523 bei Mudau ist es zu einer Fahrerflucht gekommen. Die Polizei berichtet, dass am Freitagmorgen gegen 7.10 Uhr ein Linienbus und ein Lastwagen sich zwischen Langenelz und der Abzweigung Oberneudorf an den Außenspiegeln berührten. Nach diesem Vorfall hielten beide Fahrzeuge an. Als der Busfahrer sich auf dem Weg zum Lastwagen machte, setzte dieser seine Fahrt fort.

Die Polizei Buchen sucht nach Zeugen. Diese sollen sich unter der Telefonnummer 06281/904-0 melden.