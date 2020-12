Mudau. (pol/kaf) Ein Kaminbrand sorgte am Mittwochabend in Mudau für einen Feuerwehreinsatz. Wie die Polizei mitteilt, nahm gegen 21 Uhr eine Familie Brandgeruch in ihrem Haus wahr. Bei einer Überprüfung stellte sie fest, dass bereits Flammen aus dem Kamin schlugen.

Die rasch am Brandort eintreffende Feuerwehr überwachte ein kontrolliertes Abbrennen in dem Kamin. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Zum Glück wurde bei dem Brand niemand verletzt, so dass der ebenfalls alarmierte Rettungsdienst nicht eingreifen musste.