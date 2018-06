Mosbach/Buchen. (pol/mare) Unter Drogeneinfluss am Steuer - dieses Delikt hat es am Donnerstagabend in Mosbach und Buchen gleich zweimal gegeben. Das berichtet die Polizei.

Deutliche Anzeichen für Rauschgiftkonsum zeigte ein 25-jähriger Autofahrer bei einer Kontrolle am Donnerstagabend in der Albert-Schneider-Straße in Sattelbach. Der junge Mann wurde von einer Streife des Polizeireviers Mosbach angehalten und kontrolliert.

Bei der Überprüfung konnten die Beamten nicht nur sehen, dass der Mercedes-Fahrer leicht schwankte, sie konnten eine mögliche Ursache hierfür auch riechen. Aus dem Fahrzeug drang nämlich deutlich Marihuanageruch. Ein Drogenvortest bestätigte dann die Vermutung der Beamten.

Der Mann musste anschließend mit zur Entnahme einer Blutprobe kommen. Seinen Führerschein musste er den Beamten abgeben.

Auf ihn kommen nun ein Fahrverbot, eine Anzeige wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss und eine Anzeige wegen Drogenbesitzes zu, da im Wagen des Mannes auch noch eine kleine Menge Betäubungsmittel aufgefunden werden konnte.

Um einen Termin auf dem Polizeirevier in Buchen wahrzunehmen, fuhr eine 20-jährige Ford-Fahrerin am Donnerstagabend, gegen 21 Uhr, mit ihrem Fahrzeug dorthin. Da die Beamten im Gespräch mit der Frau Anhaltspunkte auf Drogenkonsum feststellten, wurde ein Vortest durchgeführt. Dieser bestätigte die Vermutungen der Polizisten.

Der Termin auf dem Polizeirevier war somit hinfällig und für die Dame ging es gemeinsam mit den Beamten weiter zum Krankenhaus, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Auf die junge Frau kommen nun ein Fahrverbot und eine Anzeige zu.