Hardheim. (pol/kaf) Da hat es sich jemand einfach gemacht mit dem Ausmisten: Unbekannte haben eine alte Couch illegal in einem Graben neben der Fahrbahn der Bundesstraße B27 in Hardheim entsorgt. Wie die Polizei mitteilt, ist es noch unklar, wann der Müll dort in einem Acker bei Schweinberg abgeladen wurde.

Zeugen können sich unter der Telefonnummer 09341/81-0 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim melden.