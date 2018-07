Hardheim. (pol/mare) Bei der Kontrolle zweier junger Männer am Montagnachmittag in der Würzburger Straße in Hardheim stellten Beamte des Polizeipostens Hardheim bei beiden Anzeichen auf Drogenkonsum fest. Das berichtet die Polizei.

Da jeder der beiden 19 Jahre alten Männer zuvor ein Leichtkraftrad gefahren hatte, mussten sie die Beamten zu einer Blutentnahme begleiten. Beide müssen nun mit einem Fahrverbot und einer Anzeige rechnen. Da ein Leichtkraftrad nicht zugelassen war, hat dessen Fahrer eine weitere Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu verantworten.