Altheim/Rinschheim. (pol/rl) Zu einem Unfall kam es am Donnerstagabend auf der Straße zwischen Rinschheim und Altheim. Eine 59-jährige BMW-Fahrerin war auf der Landesstraße L518 von Rinschheim in Richtung Buchen/Walldürn unterwegs. Als sie nach links in die Frankenstraße Richtung Altheim abbiegen wollte, übersah sie den von links kommenden Nissan einer 32-Jährigen und die Fahrzeuge kollidierten miteinander.

Entgegen erster Meldungen verlief der Unfall glimpflich: Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Es entstand 10.000 Euro Sachschaden.

Die 59-jährige BMW-Fahrerin muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Update: Freitag, 25. Oktober 2019, 14 Uhr