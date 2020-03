Buchen. (pol/mare) Einen eher ungewöhnlichen Wildunfall mit einem Biber nahm die Polizei am Mittwochabend gegen 22.40 Uhr. Davon berichten die Beamten.

Der Fahrer eines Fords war auf der Landesstraße L523 in Richtung Langenelz unterwegs, als plötzlich ein Biber über die Fahrbahn rannte. Der 38-jährige Autofahrer konnte einen Aufprall nicht mehr verhindern. Für das Tier endete dieser tödlich. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro.