Buchen. (pol/fjm) Zu geringer Abstand war laut Polizei die Ursache für einen Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der Kreisstraße zwischen Hettigenbeuren und Buchen. Beim Versuch einen 38-jährigen Radfahrer zu überholen, erfasste ihn eine 83-jährige Renault-Fahrerin. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich dabei so schwer, dass er in eine Klinik gebracht werden musste. An Auto und Fahrrad entstand Schaden in laut Polizei bislang unbekannter Höhe.